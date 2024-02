Krantendief gezocht: ‘Wat sneu en confronterend’

In Oisterwijk is iemand er helemaal klaar mee: de krant wordt regelmatig uit de brievenbus gestolen. De krantenjatter is gefilmd en die foto staat nu op een poster die op een lantaarnpaal hangt bij de Lidl. Voorbijgangers noemen de man ‘een idioot’, ‘sneu’ en ‘niet goed bij z’n hoofd’.

Op een A4’tje staat de gezochte oudere man heel herkenbaar in beeld. Te zien is hoe hij een krant uit de brievenbus trekt terwijl hij een paraplu vast houdt. “Wat een idioot”, zeggen Tonnie en Conny als ze de poster zien. “Als iemand steelt, mogen ze een nog veel grotere poster neerhangen.”

‘Wie is deze man? Heeft u geen idee wat u hem cadeau zou kunnen doen voor zijn verjaardag?’, is te lezen op de poster. De maker heeft wel een idee: een abonnement op het Brabants Dagblad. ‘Met enige regelmaat steelt hij die van ons uit onze brievenbus, en eigenlijk zijn we daar wel klaar mee.’

Mimi ziet de poster hangen. “Ik vind het schandalig dat iemand de krant steelt, maar ik snap ook niet dat je via zo’n poster de dief zoekt.” Zelf heeft ze geen last van een krantendief, al komt de krant niet elke dag. “Dan krijgen we de volgende dag twee kranten in de bus.”

“Die man moet gewoon opgesloten worden”, zegt een man die de poster ‘hilarisch’ noemt. De man woont een stukje verderop in een appartementencomplex waar ze jaren geleden ook last hadden van een krantendief. “De krant steekt vaak nog een stukje uit de brievenbus en dan werd die bij ons of bij de buren gestolen.”

Uiteindelijk hebben ze zelf de dief weten te pakken. “We zijn om halfzes in de ochtend gaan posten en toen hebben we de dief in de kraag gevat.”