PSV geeft nieuw signaal af richting Feyenoord: ‘Het is weer sprankelend’

Een week voor de kraker tegen Feyenoord heeft PSV overtuigend gewonnen van PEC Zwolle. De 7-1 overwinning laat zien dat de Eindhovenaren op tijd in vorm zijn voor de kraker tegen de directe concurrent. Peter Bosz ziet zijn ploeg fitter worden en vooral het niveau van de eerste seizoenshelft weer aantikken.

Peter Bosz was onder de indruk wat zijn ploeg zaterdagavond in Zwolle liet zien. “Wij speelden vandaag echt heel erg goed. PEC Zwolle zette hoog druk en daar voetbalden wij goed onderuit. Je weet dat PEC Zwolle op een gegeven moment het niet meer vol kan houden. Dat wij naar zo’n ruime zege uitlopen voel je dan aankomen.”

Even leek er in de tweede seizoenshelft bij PSV de klad erin te komen met gelijkspelen tegen FC Utrecht en Ajax en minder overtuigende zeges op Heracles en Almere City. Maar in Zwolle lieten de Eindhvoenaren weer het niveau zien van de fantastische eerste seizoenshelft, waarin geen enkel puntenverlies werd geleden.

“De spelers zijn weer wat fitter aan het worden”, concludeerden Bosz. “In de tweede seizoenshelft begonnen we met een erg druk schema. Toen was het niet meer sprankelend. Maar nu iedereen weer frisser is, zie je ook dat het weer sprankelend is. Het lijkt weer op wat we de eerste seizoenshelft hebben laten zien.”