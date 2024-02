112-nieuws: slingerende automobilist A2 • hardrijders zijn rijbewijs kwijt

10.51

Twee automobilisten moesten vanochtend hun rijbewijs inleveren op de A16, bij Zevenbergschenhoek en Langeweg. Agenten zagen hen daar met een snelheid van 157 en 159 kilometer per uur over de weg racen, terwijl 100 kilometer per uur daar de maximumsnelheid is. De man die het hardst reed, is een 25-jarige Hagenaar. De andere automobilist is een 26-jarige Rotterdammer.