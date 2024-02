Kleinzoon springt uit vuurzee en redt opa bij brand: 'Hij is alles kwijt'

Het is rond half vijf als Maikel wakker wordt van een brandalarm. Terwijl hij zijn ogen opent, ziet hij een vlammenzee bij hem op zijn zolderkamer, alles staat in brand. Hij springt uit de vuurzee en redt een verdieping lager zijn 88-jarige opa. Bij de brand zijn de spullen van Maikel verloren gegaan, ook zijn platencollectie van 25.000 euro.

De brand was zondagochtend aan De Pompenmaker in Veldhoven. Binnen drie kwartier was de felle brand onder controle, toch kon de brandweer niet voorkomen dat de zolder volledig uitbrandde.

"Toen is ie uit de vlammenzee gesprongen en heeft hij opa uit bed gehaald.”

Kleinzoon Maikel, een dertiger, woonde net een paar weken bij zijn opa op zolder. De 88-jarige opa Karel is opgevangen door zijn dochter Jolanda. “Het gaat nu redelijk goed met hem. Maar de klap moet nog komen als de hectiek straks weg is en hij alles gaat beseffen.” De man vindt de brand het ergste voor zijn kleinzoon. “Die is nu alles kwijt.” “De kleinzoon sliep op zolder en hoorde het alarm afgaan”, zegt buurvrouw Annemiek de Bruin. “Hij deed zijn ogen open en zag dat hij midden in een vuurzee lag. Toen is hij uit de vlammenzee gesprongen en heeft hij opa uit bed gehaald.” Annemiek heeft opa en kleinzoon daarna bij haar binnen opgevangen. “Die jongen liep op blote voeten en toen heb ik ze naar binnen geroepen.” De familie is blij dat Maikel wakker is geworden en dat hij zijn slechthorende opa heeft kunnen redden.

"Dat is gesmolten, daar houd je niks van over.”

Mogelijk is de brand ontstaan door een oplader die te heet is geworden, weet de buurvrouw te vertellen. De brandweer weet de exacte oorzaak niet, maar kan wel melden dat elektronica onder een bureau de boosdoener is geweest. Bij de brand zijn alles spullen van Maikel verloren gegaan. Ook zijn dure platencollectie die op zolder stond. “Het had een waarde van 25.000 euro”, vertelt Annemiek. “Dat is gesmolten, daar houd je niks van over.” Jolanda vindt het heel erg voor haar neef Maikel. “Maar het belangrijkste is dat ze er beiden veilig uit zijn gekomen.” De zolder is dus volledig verwoest en de rest van het huis heeft enorme waterschade. Karel heeft al te horen gekregen dat hij zeker drie weken niet terug naar huis kan. Tot die tijd blijft hij bij zijn dochter Jolanda in Valkenswaard.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.