Carnaval voorbij? Hier is het twee weken later weer feest met Karvanstal

Nóg een keer carnaval in Someren-Eind: 'Mensen willen hier hossen en feesten'

Sommige mensen kunnen nooit genoeg krijgen van carnaval. Twee weken na aswoensdag stonden de echte liefhebbers zondagmiddag rijendik om te kijken naar Karvanstal in Someren-Eind. Achttien carnavalswagens streden daar om het kampioenschap van Zuid-Nederland. Verschillende dorpen uit Brabant en Limburg namen het tegen elkaar op.

Twee dames in het publiek uit het Limburgse Weert, zijn er heel stellig over. “In Weert kun je de Brabantse carnavalswagens er zo uitpikken. Veel groter en spectaculairder zijn ze.” Maar een andere Limburgse bezoeker is het er niet mee eens. “Ze zijn gewoon even goed.” De rivaliteit tussen de Brabanders en de Limburgers en de verschillende dorpen is voelbaar, maar er is vooral overal een grote liefde voor carnaval. "Ik kom graag hierheen en als het halfvasten is, ga ik weer ergens naartoe," zegt een fanatiekeling. Karvanstal heeft een heel andere sfeer dan een doorsnee carnavalsoptocht. “Hier kun je echt eens even goed naar de techniek kijken”, zegt een inwoner van Someren-Eind. “Dat gaat met carnaval een stuk moeilijker.” Kortom, een echte kijkoptocht dus, waar het publiek in burgerkleding komt opdagen, hoewel er hier een daar wel een sjaaltje of jasje van een carnavalsvereniging te zien is. Maar de sfeer is er niet minder om.

"Mensen willen hier twee weken na carnaval nog springen en hossen."

De eerste editie van Karvanstal was in 2019. “We hebben er flink aan moeten trekken”, zegt voorzitter Peter van de Voort. “We hadden natuurlijk geen naamsbekendheid. Maar dat is inmiddels wel anders.” De groei zit er dan ook flink in. “We hebben nog nooit zoveel deelnemers gehad”, zegt Van de Voort. “En we hebben inmiddels wel zo’n zevenduizend bezoekers.” Sommige mensen zijn stiekem wel eens blij als carnaval er weer opzit na vier dagen feestvieren. “Daar is hier niets van te merken”, zegt Van de Voort. “Mensen willen hier twee weken na carnaval nog springen, hossen en een feestje vieren.” Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De deelnemers zijn ook heel trouw. Ze zijn niet te beroerd om twee weken te wachten met het afbreken of verkopen van de wagen en reizen graag een uur lang om mee te kunnen doen. Kwestie van route goed voorbereiden, de wagen in stukken vervoeren of zelfs een dieplader meenemen. “We zijn zaterdag al gekomen”, zegt Stefan Daris, wagenbouwer uit Bergeijk. "En maandagochtend brengen we alles weer terug."

"Na carnaval is veel gemoedelijker, er is minder stress met de wagen."

“Het is heel leuk om alle grote wagens uit de regio hier nog een keer samen te zien. Maar we moeten ons altijd wel even opladen weer." Daris hoopt op een zesde plek. “Ik heb de wagen uit Leende gezien, de winnaar van vorig jaar. Die gaat heel hoge ogen gooien, denk ik.” Jordi Vlemmix van de wagenbouwgroep uit Leende voelt zich niet onder druk gezet om de kampioenstitel te verdedigen. “Maar dit jaar gaan we er ook weer voor, de lat ligt hoog, we willen weer winnen.” Jordi vindt het heel leuk om mee te doen aan een optocht twee weken na carnaval: “Het bouwen is zo leuk, samen met je vrienden in een schuur, lekker bezig. Zo'n optocht is nu veel gemoedelijker. Er is veel minder stress met de wagen”, zegt hij. “Bij je eerste carnavalsoptocht is er altijd last minute iets wat je nog moet maken of repareren. Nu is alles gewoon klaar en goed voorbereid. Een biertje drinken nog en dan gaan.” Tekst gaat verder onder de afbeelding.

