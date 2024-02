Geen cholera op cruiseschip waar Esther vastzit: 'Je voelt de opluchting'

Esther Verdaas uit Breda mag op korte termijn weer aan wal met haar gezin. Het cruiseschip Norwegian Dawn waar ze samen met 2000 andere opvarenden op verblijft, blijkt vrij van cholera. Het schip lag al dagen voor anker in de Indische Oceaan op verdenking dat de besmettelijke ziekte aan boord zou rondwaren. De Norwegian Dawn wordt nu toegelaten tot de haven van Mauritius, maar komende 24 uur mag er van de autoriteiten nog niemand van boord. " Je voelt de opluchting", aldus Esther.

Esther maakt samen met haar gezin een cruisetocht van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad naar het eiland Mauritius. Vanwege de angst voor een cholera-uitbraak aan boord ligt het cruiseschip stil voor de haven van de hoofdstad Port Louis van Mauritius. Zuidelijk Afrika kampt momenteel met een van de ergste cholera-uitbraken in jaren.

“De test was negatief, dus het schip wordt toegelaten tot de haven. Maar we mogen nog niet weg, de komende 24 uur in ieder geval niet”, zegt Esther. Iedere keer krijgen ze slechts mondjesmaat informatie. “Korte mededelingen die van de autoriteiten komen. Verder weten we niks. Het zijn net persconferenties van Rutte: aan het eind weet je nog steeds heel weinig”, grapt ze.



Alhoewel er dus nog veel onduidelijk is, is de sfeer op het schip uitgelaten, zegt ze. “Iedereen kletst met elkaar, je voelt toch wel opluchting dat we van het schip af mogen.”

Passagiers zijn door de kapitein op het hart gedrukt nog geen terugvluchten te boeken voor dinsdagmiddag vijf uur. Hierdoor rekenen passagiers erop dat ze na die tijd van boord kunnen. Esther heeft voor haarzelf, man Corné en dochters Isabeau en Zahra dinsdag een vlucht op de agenda staan. Het toestel vertrekt om elf uur 's avonds.



“Het is nog maar de vraag of we dat gaan halen. Het wordt nog een hele logistieke operatie om meer dan tweeduizend mensen weer thuis te krijgen. Ik ben in contact met onze reisagent. We zijn er rustig onder.” Het is dus nog de vraag wanneer Esther met haar gezin weer terug is in Breda, maar ergens deze week zou, zoals het er nu naar uitziet, moeten lukken.

