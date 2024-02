Asielzoekers mogen van rechter woensdag alsnog naar hotel in Den Bosch

Het voormalige Mövenpick hotel aan het Pettelaarpark kan woensdag toch open om 250 asielzoekers op te vangen. Dat besluit nam de rechtbank in Den Bosch maandag. De belangrijkste reden is dat de tijdelijke noodopvang in Rosmalen vrijdag sluit en er geen ander alternatief is. Hierdoor zou de beoogde verhuizing van de 250 asielzoekers naar Den Bosch niet door kunnen gaan. De rechter wil met zijn besluit voorkomen dat deze vluchtelingen op straat komen staan. Omwonenden, die zich zorgen maken over hun veiligheid, zijn zwaar teleurgesteld met deze beslissing. ‘”Wij zijn maar burgers en de overheid wint altijd", riepen ze.

Een week geleden schorste de rechtbank de vergunning om asielzoekers onder te brengen in het voormalige hotel van Mövenpick. Die vergunning was door de gemeente Den Bosch verleend. Maar omwonenden en eigenaren van panden op het kantorenpark hadden niet de kans gekregen om bezwaar te maken tegen dat besluit, zo oordeelde de rechter.

Maandag deden ze dat alsnog bij de rechter in Den Bosch, maar zonder succes. Want nu besloot de rechtbank dat de vluchtelingen woensdag toch mogen verhuizen naar het hotel. “De rechter heeft het over het belang van de asielzoekers, dat moet ook, maar er wordt geen rekening gehouden met de belangen van de mensen die in de wijk wonen. Dat vinden ze onbegrijpelijk", zegt hun advocaat Danny Snijders.

Kwetsbare wijk

Het Mövenpick hotel ligt dichtbij de Gestelse buurt. De gemeente, politie en mensen die er wonen omschrijven deze omgeving als een zorgenkind. De bewoners begrijpen niet dat er juist in hun wijk 600 asielzoekers komen wonen, waarvan 250 in het hotel en 350 op het terrein van de oude munitiefabriek De Kruithoorn.

“Wij zijn niet tegen asielzoekers in de wijk. Maar 600 is gewoon te veel. Met alle problemen die we al hebben, kan onze wijk dat niet aan”, zei een omwonende tijdens de rechtszaak maandag.

De Gestelse buurt staat bekend als een wijk waar het dealen van drugs en het plegen van geweld dagelijkse kost zijn. In de wijk woont een grote groep mensen die kampen met armoede of een verslaving. “Bijzonder dat de gemeente heeft gekozen voor deze locatie, omdat de gemeente juist zelf als één van de criteria had dat het azc niet in een kwetsbare wijk mocht komen”, zo werd door de klagers aangehaald.

Hoewel het hotel niet middenin de buurt ligt, zal de komst van de asielzoekers wel een grote impact hebben op buurtbewoners. “Ik ben er zelf opgegroeid. Je kunt alleen via die wijk naar de voorzieningen zoals scholen, tandartsen en een supermarkt. Er is geen alternatieve looproute”, betoogde advocaat Snijders. Volgens hem maken de bezwaarmakers zich daarom terecht zorgen om hun veiligheid.

Alternatieve locatie

Volgens de omwonenden was er een alternatieve, betere locatie voor de opvang van de asielzoekers. Ze wijzen naar de Saren in de wijk Maaspoort. Maar die locatie heeft de gemeente al eens onderzocht en is afgevallen. Het kon wel op die plek, maar de locatie was te klein voor de opvang van 600 asielzoekers, concludeerde het gemeentebestuur.

Het college had toen nog de ambitie om alle vluchtelingen op één locatie op te vangen. Omdat dat niet mogelijk bleek, zijn het college en het COA toch naar andere kleinere locaties gaan zoeken. Zo kwamen ze uit op de twee locaties in Den Bosch-Zuid. Die zijn vooral geschikt omdat de asielzoekers gebruik kunnen gaan maken van elkaars voorzieningen.

Maar volgens de rechter is het nu niet meer haalbaar om die locatie op korte termijn alsnog geschikt te maken om 250 of 350 asielzoekers op te vangen. Dus ook dat argument van de bezwaarmakers werd terzijde geschoven.

Toch kan de beslissing van de rechter nog worden teruggedraaid. "Als omwonenden een nieuwe procedure starten en ze krijgen gelijk, dan moet het hotel weer sluiten”, zegt Snijders. Of de omwonenden dat gaan doen, is nog maar de vraag. Ze zijn het vertrouwen in de gemeente, het COA en de rechtspraak kwijt.