Dit is de plek waar het Woezel en Pip-pretpark komt

Woezel en Pip-fans kunnen de hondjes uit de kinderboekenserie over een tijdje in het echt ontmoeten in Hoogerheide. Van Hoorne Studios, merkeigenaar van Woezel en Pip, heeft hiervoor vakantiepark Familyland gekocht en laat dat ombouwen tot ‘Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin’, de fantasiewereld waarin beide hondjes in de boeken wonen.

Vrijdag werd al bekend dat er ergens in Brabant een Woezel en Pip-pretpark zou komen. Toen was nog niet bekend op welke plek, omdat daarover nog gesprekken liepen. Maandag liet van Hoorne Studios, de eigenaar van het merk, weten dat de keus is gevallen op Hoogerheide. Het huidige bungalowpark is 17 hectare groot, heeft 135 accommodaties, een zwembad, bowlingbaan en een grote hal van 2500 vierkante meter. Die hal vormt de basis van het overdekte gedeelte van het Avonturenpark. Het park wordt de komende maanden helemaal veranderd. Er komen attracties en vakantiehuisjes die allemaal in het teken staan van Woezel en Pip. Extra werkgelegenheid

Wethouder Schuurbiers van gemeente Woensdrecht, waar Hoogerheide de dorpskern vormt, is enthousiast over de komst van het park. “Woensdrecht grenst aan België, dat maakt onze gemeente de ideale plek voor dit park", zegt hij. "Het park zal meer toeristen trekken naar onze gemeente en dat is goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Wij verwelkomen Woezel en Pip dan ook met open armen.” Het park opent naar verwachting in 2026 de deuren.