Trajectcontroles op A58 bij Roosendaal plotseling beëindigd: dit is waarom

Na ruim elf jaar is er plotseling een einde gekomen aan de trajectcontroles op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Het systeem boven de snelweg om snelheidsovertredingen vast te leggen is weggehaald en komt niet meer terug. Zo laat een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd aan Omroep Brabant weten.

Volgens het parket dat verkeerszaken afhandelt, waren de camera’s op de A58 niet ‘heel efficiënt’. “Het systeem stond vaak uit om allerlei redenen”, vertelt de woordvoerster.

Ook speelt mee dat de apparatuur vernieuwd moest worden. “Alle trajectcontrolesystemen op het hoofdwegennet in Nederland zitten aan het einde van de contractperiode en worden vervangen.”



Het regende boetes

Vooruitlopend op die vervangingsoperatie zijn de camera’s boven de weg bij Roosendaal, Heerle en Bergen op Zoom afgelopen week weggehaald.

De vaste snelheidscontrole over een traject van 4,8 kilometer werd in februari 2013 ingevoerd. De controle kende voor het OM een glansrijke start met ruim veertigduizend boetes in de eerste drie maanden.

Nog wel radarcontroles

De pakkans werd nog groter toen er op het traject Roosendaal – Bergen op Zoom extra meetpunten werden geplaats bij de afslagen Wouwse Plantage/Heerle. Ondanks dat de camera’s vaak uitstonden, leverden de trajectcontroles miljoenen euro’s op voor de staatskas. De trajectcontrole stond daarmee in de top vijf van lucratieve flitssystemen van Nederland.

Bestuurders die nu denken plankgas te kunnen gaan op de A58 zijn wel gewaarschuwd. “De politie kan nog steeds op dit traject controleren met mobiele radarcontroles”, aldus de woordvoerster van het OM.