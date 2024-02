Man en vrouw aangehouden na gelost schot bij een ruzie in een huis

Bij een ruzie in een huis in de Bijenstraat in De Rips is maandagavond een schot gelost, dat meldt de politie. Een man van 72 en een vrouw van 62 uit Ommel zijn aangehouden. Volgens de politie was er ruzie over een betalingsafspraak en kennen de betrokkenen elkaar.

De man en vrouw uit Ommel kwamen aan de deur van het huis in de Bijenstraat voor het regelen van een betaling. Daar ontstond onenigheid over de betaling tussen de twee partijen. De ruzie escaleerde en er werd geschoten. Niemand werd geraakt. Het vuurwapen is na het schieten gevonden in de woning. De politie zei maandag dat er vier mensen in de woning aanwezig waren. Vanuit de woning is vervolgens naar de politie gebeld voor hulp, zo wist een woordvoerder te vertellen. De politie doet onderzoek en probeert te achterhalen wat er zich in het huis heeft afgespeeld.