Twee arrestaties na gelost schot bij een ruzie in een huis

Bij een ruzie in een huis in de Bijenstraat in De Rips is maandagavond een schot gelost, dat meldt de politie. Twee mensen zijn aangehouden.

In het huis waren op het moment dat er geschoten werd, vier mensen aanwezig. Vanuit de woning is vervolgens naar de politie gebeld voor hulp, zo weet een woordvoerder te vertellen. De twee mensen die zijn aangehouden, waren niet de bewoners van het huis. Bij de ruzie raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek in en rondom het huis en probeert te achterhalen wat er zich in het huis heeft afgespeeld.