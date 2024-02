Leerlingen en docenten met dood bedreigd: contactverbod voor ex-studente

Een 26-jarige ex-studente van de Breda University of Applied Sciences (BUas) die leerlingen en docenten bedreigde, moet zich zo snel mogelijk laten behandelen. Ook mag de vrouw uit Groningen geen contact zoeken met minstens drie leerlingen en docenten van deze opleiding. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit maandag bepaald.

Mocht de van BUas gestuurde vrouw zich de komende drie jaar niet aan de voorwaarden houden, dan krijgt ze een werkstraf van 40 uur. Ze was zelf in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank in Breda.

In september 2022 heeft de vrouw studenten en onderwijskrachten van de gamesopleiding in Breda met de dood bedreigd. Hierdoor hebben de slachtoffers een tijd lang doodsangsten uitgestaan.

Via social media en Teams stuurde de vrouw berichten naar de studenten en docenten. Hierin zei ze eerst wat de ontvangers haar hadden aangedaan. Haar berichten sloot ze af met de woorden ‘See you Monday’ en ‘jullie zullen maandag wel zien’. Met die maandag werd de eerste schooldag van het nieuwe studiejaar bedoeld. Bij het dreigement stuurde ze een foto van een dode man, die in vergaande staat van ontbinding was.

Voor het hof zei de Groningse dat ze het niet kon verkroppen dat ze de eerste twee jaar van haar studie aan de BUas te weinig aandacht had gekregen. Maar vooral dat ze de gameopleiding niet mocht vervolgen. Daarom stuurde ze die berichten.

Heel serieus genomen

Het hof vindt dat de vrouw had kunnen weten dat haar berichten heel serieus zouden worden genomen. Sterker nog, tot op de dag van vandaag is door haar het gevoel van veiligheid op de school aangetast.

Een manager van BUas vertelde tijdens de zitting dat haar actie tot onzekerheid en angst heeft geleid bij de slachtoffers. Door de dreigementen is de verhouding tussen docenten en studenten afstandelijker geworden. Lesgevend personeel zou uit angst voor wraakacties geen lage beoordelingen durven te geven, vertelde de BUas-manager. De schoolleiding heeft bovendien kostbare maatregelen moeten nemen om de veiligheid te blijven garanderen.

Extreme spijt

De ex-studente heeft een autismespectrumstoornis. Ze kan daarnaast moeilijk omgaan met situaties waarin zij zich niet gehoord voelt of waarin ze gepest wordt. Om deze redenen legde het hof haar geen onvoorwaardelijke straf op, wat wel gerechtvaardigd zou zijn.

Tijdens de zitting zei ze dat ze pas later besefte dat mensen door haar zo bang en zo geschrokken hebben gereageerd. “Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd. Ik was mezelf niet, ik heb extreme spijt”, zo zei de vrouw, die inmiddels in Groningen een gameopleiding volgt.

BUas laat weten dat het blij is met de uitspraak van het gerechtshof. In een reactie wordt onderstreept dat deze zaak een grote impact heeft gehad op docenten en studenten van de gamesopleiding. “We richten ons op onderwijs en onderzoek en hebben sociale veiligheid voor zowel studenten als personeel hoog in het vaandel. Bedreiging van die veiligheid wordt niet getolereerd”, zo staat ook in de verklaring. Hierin wordt de student overigens ‘het beste’ gewenst.

