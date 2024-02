Mannen plaatsen vuurwerkbom bij voordeur van huis, wie herkent ze?

Een groot gat in de voordeur en glasscherven door het hele huis heen. De bewoners van een huis aan de Roodeschoolstraat in Tilburg mogen van geluk spreken dat ze op de avond van 23 december niet thuis waren. Twee mannen plaatsten een vuurwerkbom tegen de voordeur van het huis, wat leidde tot een enorme explosie. De politie is nog steeds op zoek naar de daders. In opsporingsprogramma Bureau Brabant werden maandagvond camerabeelden gedeeld.

De bewoners van het huis kregen de dag voor kerstavond de schrik van hun leven toen ze gebeld werden door hun buren. Die hadden een knal gehoord, waarna de bewoners direct terug naar huis reden. Daar vonden ze een enorme ravage. In de voordeur zat een groot gat. Door de kracht van de explosie was de tussendeur van de hal volledig uit het kozijn geblazen. Een magnetron hing half uit de inbouw. En glasscherven lagen meters ver door het huis, helemaal tot aan de achterdeur. Op meerdere plekken in de wijk hangen camera’s, waarmee de daders zijn vastgelegd. De mannen zijn te zien terwijl ze naar het huis in de Roodeschoolstraat rennen en op het moment dat ze weer vluchten. Hoewel de beelden niet heel duidelijk zijn, hoopt de politie dat er toch mensen zijn die de mannen herkennen.

Het hele huis was opgeschud door de explosie (foto's: Bureau Brabant).