Thuisbakkers leveren hun creatie in voor het 'Lekkerste Worstenbroodje'

Voor de 25e keer wordt het lekkerste Brabantse worstenbroodje gekozen. Dinsdagochtend konden thuisbakkers en leerlingen/studenten hun creatie bij bakkersopleiding Curio in Breda inleveren. Een kritische jury bekijkt, ruikt, voelt en proeft de worstenbroodjes. Douwe uit Veghel komt de worstenbroodjes van zijn dochter inleveren: “Deze zijn akelig lekker, dit zijn de winnende broodjes.”

Noel van Hooft Geschreven door

Dit jaar strijden 25 thuisbakkers, 30 leerlingen en studenten en 15 professionele bakkers om de felbegeerde titel. De beroepsbakkers zijn bezocht door een mystery guest die anoniem aan de deur komt proeven. De thuis- en leerlingbakkers mogen hun tien beste broodjes uitzoeken en inleveren bij de jury.

In een doosje zitten de broodjes van Theo van der Biezen. “De mensen zeggen dat wij de lekkerste hebben. Ze komen zelfs vanuit Limburg naar ons huis in Heeswijk-Dinther voor de worstenbroodjes.” Het geheim van Theo zijn lekkere en goede kruiden. Volgens hem is er niks moeilijks aan het bakken van een goed worstenbroodje. “Dat is gewoon heel simpel.” Daar is tv-kok en juryvoorzitter Danny Jansen het toch niet mee eens. Hij bekijkt alvast één ingeleverd worstenbroodje voor Omroep Brabant. “Ik zie hier een waanzinnig mooi worstenbroodje. Mooi egaal gebakken, geen bakresten en dicht aan alle kanten.” Maar hij ziet ook meteen minpuntjes. Zo zitten er een paar kleine blaasjes op brood. “En kijk, het worstje is een beetje klein. Dat had wat groter mogen zijn. Die titel van het beste worstenbroodje van 2024 win je niet zomaar, we zijn echt heel kritisch.”

Douwe Sanders komt met de ‘winnende broodjes’ van zijn dochter Lotte (33) aan. “Deze zijn met liefde gebakken, ik twijfel er niet over: dit zijn de beste.” De Veghelse worstenbroodjes zien er speciaal uit: ze zijn wat kleiner en niet egaal van kleur. “Maar ze zijn akelig lekker. Het geheim is dat ze in meerdere etappes worden gebakken.” Wie minder zeker is van zijn zaak, is Guus van Heereveld uit Sint-Oedenrode. “Ik twijfel of dit de winnende zijn”, zegt hij terwijl hij aan komt lopen. “Ik bak al zo lang en ik wil gewoon één keer voor de lol meedoen. Ik ben gewoon benieuwd wat de jury ervan vindt.” Wekenlang heeft Guus staan bakken en experimenteren om zo het beste worstenbroodje te creëren. “Ik heb er wel een paar honderd gebakken. Je kunt zoveel kanten op met het deeg, vlees, kruiden, baktijd en soorten meel. Het kruiden is het geheim.” En wat zit er dan in? “Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen.”

