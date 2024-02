Soap rond azc stopt: hotel ontvangt woensdag 250 vluchtelingen

Deze woensdag is het zover, dan trekken 250 asielzoekers in het voormalige Mövenpick hotel in Den Bosch. Tot ongenoegen van de bewoners in de Gestelse buurt. Zij zien hun probleemwijk eindelijk een beetje opkrabbelen en vrezen dat de asielopvang daaraan afbreuk doet. “Wij zijn al jaren het afvoerputje van Den Bosch", zo klinkt het mopperend. De advocaat van de wijkbewoners ziet een patroon en spreekt van een 'overvaltechniek'.

In oktober vorig jaar maakte het college van B en W na een lange en moeizame zoektocht de locaties voor twee tijdelijke azc’s bekend. Beide in Den Bosch-Zuid. “Ik kan me voorstellen dat het een impact heeft als er 600 nieuwe mensen in je wijk komen wonen. Maar ik hoop dat ik met de gekozen plekken ook een stuk geruststelling bied", zei burgemeester Jack Mikkers destijds. Maar de bewoners van de Gestelse buurt zijn allesbehalve gerustgesteld. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid. De buurt is al jaren een zorgenkind door de heersende armoede, drugshandel en verslaafde mensen. In 2020 is daarom een tienjarenplan ingezet om de wijk te verbeteren, met succes. “Wij zijn al jaren het afvoerputje van Den Bosch. Onze wijk is langzaam aan het opkrabbelen, maar als er twee asielzoekerscentra komen, dan zijn we weer terug bij af”, meent buurtbewoner Jolanda van de Vorstenbosch (58). In zo'n grote groep vluchtelingen zitten altijd een paar raddraaiers, voorzien de omwonenden. “Wij zijn niet tegen asielzoekers in de wijk. Maar 600 is gewoon te veel. Met alle problemen die we al hebben, kan onze wijk dat niet aan”, zo smeekte een omwonende bij de rechter maandag.

“Gemeenten passen een overvaltactiek toe.”

Een week geleden kreeg de buurt pas de eerste gelegenheid om officieel bezwaar te maken. Dat gebeurde direct nadat de gemeente een vergunning aan het het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had verleend. Omwonenden en eigenaren van panden op het kantorenpark spanden een kort geding aan tegen de opvang in het voormalige hotel. Het leverde alleen wat uitstel op. De kortgedingrechter stelde maandag dat 250 asielzoekers op straat zouden belanden als er niet snel zou worden gehandeld. De vergunning was daarom terecht en de buurt had het nakijken. Advocaat Danny Snijders, die de omwonenden bijstaat in de zaak, ziet inmiddels een patroon. “Gemeenten passen een overvaltactiek toe. Uiteindelijk wordt op het allerlaatste moment een definitief besluit genomen. Dat besluit treedt dan direct in werking. Daarmee worden omwonenden overvallen en moeten ze snel reageren, anders gaan er bussen rijden.”

“Er in geen rekening gehouden met bezwaren.”

Eind vorig jaar schorste de rechtbank ook al de vergunning die de gemeente Maashorst verleende voor de opvang van asielzoekers in een hotel in Uden. Ook toen wilden de omwonenden eerst de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen dat besluit. Daar ging de rechtbank in mee. Snijders, die ook advocaat is in deze zaak: "Er zijn raakvlakken tussen beide zaken. Zo hebben beide gemeentes te laat gehandeld en is er in beide gevallen geen rekening gehouden met bezwaren." Toch lukte het Snijders in Uden en Den Bosch niet om de komst van asielzoekers tegen te houden. In het Van der Valk-hotel in Uden worden momenteel 300 vluchtelingen opgevangen.