Dit was kamp Beekvliet, waar BN'ers door Duitsers gevangen werden gehouden

Het is een onbekend kamp uit de Tweede Wereldoorlog: Kamp Beekvliet in Sint-Michielsgestel. In het kamp werden in de oorlog 1400 vooraanstaande en invloedrijke Nederlanders gegijzeld door de Duitsers. De vader van Ferdinand Sassen was een van de gevangenen. “Als er ergens een verzet was, werd er gedreigd om gegijzelden in Beekvliet te doden.” En dat gebeurde ook.

Zo werden op 15 augustus 1942 vijf gijzelaars van kamp Beekvliet gefusilleerd na een mislukte bomaanslag op een trein van het Duitse leger. “De gevangenen moesten dan in een rijtje op de binnenplaats gaan staan. Vijf werden eruit gepikt en vijftig kilometer verderop in Goirle gedood”, weet Sassen.

“Het waren de influencers van tachtig jaar geleden”, concludeert Ferdinand Sassen. “Alle gijzelaar stonden met hun leven, iedere dag weer, borg voor wat er in Nederland zou gebeuren.” Zo probeerde de Duitsers bestuurders, rijke en invloedrijke Nederlanders te beïnvloeden om vooral te luisteren en niks geks te doen. “De angst dat je eruit gepikt kon worden en dan psychisch mishandeld werd, of zelfs gedood, was ondragelijk”, weet Sassen van zijn vader.

In ruim twee jaar tijd werden iets meer dan 1400 vooraanstaande en invloedrijke Nederlanders gegijzeld in Kamp Beekvliet. Naast Maan Sassen waren dat onder andere Frits Philips, Max Euwe (wereldkampioen schaken), Jan de Quay (oud-minister-president), Willem Drees (oud-minister-president) en Wim Schermerhorn (eerste minister-president na de oorlog).

Zijn vader, Maan Sassen, was 31 toen hij gegijzeld werd door de Duitsers. “Hij schreef veel in verzetsbladen tegen de Duitsers, was advocaat en gedeputeerde van Brabant.” Zijn zoon omschrijft hem als een gevreesde man met een scherpe pen. “Daar waren de Duitsers niet blij mee.”

Kamp Beekvliet is niet te vergelijken met Kamp Vught. “Het heette wel een kamp, maar het was meer een gevangenis”, weet Sassen. Binnen de hekken kon je vrij rondlopen en vrij spreken. “Je had een knutselclub, een voetbalclub, ze hielden elkaar bezig.” Daarnaast werd in Sint-Michielsgestel ook nagedacht over Nederland na de oorlog. “Zo is hier de PvdA ontstaan en nagedacht over de Europese Unie. Het nieuwe Nederland is hier ontstaan.”

Pieter Jan van Meel loopt door de woonwijk waar vroeger Kamp Beekvliet stond. Zijn vader was bestuurder bij de Brabantse Boerenbond en werd ook gegijzeld. “Ik ken de verhalen van de kleine kamertjes en de enge ruimtes waar ze twee jaar lang hebben moeten verblijven.” Veel is er niet over van Kamp Beekvliet. Een boerderij en het deel waar de Duitsers zaten staat nog overeind. De rest is in 1974 afgebrand.

Exact tachtig jaar geleden hebben landbouwers die in het kamp zaten een boom gepland op het terrein. Die boom staat er nog altijd, ondertussen midden in een woonwijk. Vrijdag worden de gijzelaars herdacht bij die boom. De vader van Pieter Jan onthulde de boom met een toespraak en tachtig jaar later mag zijn zoon opnieuw speechen. ““Heel apart als je bedenkt dat mijn vader hier gestaan heeft.”