Zwemkampioen Ranomi begeleidt nu nieuwe Brabantse toppers

Eigenlijk wilde Ranomi Kromowidjojo (33) een paar jaar afstand nemen van de zwemsport, nadat ze twee jaar geleden een punt zette achter haar topsportcarrière. Die poging van de drievoudig Olympisch kampioen is mislukt. Als mentor van jonge zwemmers in dienst van de Nederlandse zwembond was ze al geregeld in het Nationaal Zwemcentrum in Eindhoven te vinden en daar kwam ze in contact met de provinciale organisatie BrabantSport. Ze is daar nu in dienst, onder meer om jonge sporters mentale ondersteuning te bieden. 'Kromo' vertelt woensdag over haar nieuwe baan in het televisieprogramma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant.

Het Nationaal Zwemcentrum in Eindhoven voelt voor Ranomi nog als haar tweede huis. Op haar achttiende verhuisde ze van een klein dorpje in Groningen naar Eindhoven om zich hier voor te bereiden op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ze kwam terug met twee gouden en een zilveren medaille en ze was in één klap een bekende Nederlander. Het zijn allemaal ervaringen die ze nu kan delen met jonge sporters. "Niet alleen: wat doe je als het niet lukt, maar ook wat gebeurt er als het wel lukt? Iedereen wil iets van je, hoe blijf je dan dicht bij jezelf?" Zelf vond ze het in die tijd moeilijk dat iedereen een mening over haar had. Dat mensen in de supermarkt zelfs keken of wat zij in haar mandje deed wel verantwoord was voor een topsporter. En dat iedereen iets van haar wilde. "Ik heb in die tijd echt geleerd om nee te zeggen, je kunt niet iedereen blij maken." Enkele jaren na Londen beleefde Ranomi een diepe persoonlijke en sportieve crisis. Ze wisselde drie keer van coach en haar relatie met zwemcollega Pieter van den Hoogeband eindigde. "Ik wist echt niet meer wat ik wilde," vertelt ze. Bij de Olympische Spelen in Rio in 2016 kon ze de verwachtingen niet waarmaken en kwam ze zonder medailles thuis.

"Ik was best verlegen en ik ben een stuk assertiever geworden."

Ze heeft veel geleerd van al die ups en downs, vertelt ze nu. "Ik was best verlegen en ik ben een stuk assertiever geworden. Ik was altijd iemand die het zelf wilde uitzoeken, maar ik heb geleerd dat de meeste mensen aardig zijn als je iets vraagt, de wereld is niet zo eng als je denkt." En dat is één van de dingen die ze jonge sporters graag wil bijbrengen: durf te vragen. Hoewel ze nog steeds geregeld zwemt, mist ze de topsport geen moment. Na vier Olympische Spelen als deelnemer verheugt ze zich nu op Parijs als toeschouwer. En op de vraag of ze nog veel terugdenkt aan haar succesvolle carrière antwoordt ze: "meer dan toen eigenlijk. Als sporter kijk je altijd vooruit, nu kan ik er meer op terugkijken." En ja, dan is ze best trots op alles wat ze heeft bereikt. Eind juni verschijnt het boek dat Ranomi over haar leven schreef: 'Ranomi', met als ondertitel: 'gewonnen, gestreden en bovengekomen'. 'KRAAK. vraagt door' wordt elke woensdag om 17.15 uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is in een langere versie te zien via Brabant+. Ook is het interview te beluisteren in een podcast.