Samir stond altijd klaar voor baas Peter Gillis, nu wil hij geld zien

Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Zo vaak zou horecamanager Samir klaar moeten staan voor zijn baas Peter Gillis. Maar zijn overuren op park Prinsenmeer werden niet betaald, daarom is hij naar de rechter gestapt en eist hij 180.000 euro van de Oostappen Groep. Oostappen-baas Gillis gaat daar niet mee akkoord. Hij beticht zijn medewerker van liegen en bedriegen.

Zo zou Samir zich ziek gemeld hebben, terwijl hij ondertussen in een shoarmazaak in Breda werkte. De zaak tussen Samir, bekend van de reallifesoap rond Peter Gillis Massa is Kassa, diende woensdag voor de rechtbank in Eindhoven.

'Als slaaf gebruikt'

De klacht van de horecamanager komt hier op neer: te veel overuren, te weinig geld en nooit een dagje vrij, laat staan vakantie. Samir zou altijd klaar moeten staan voor zijn baas, werkte van tien uur 's ochtends tot een uur 's nachts. En dan moest de kassa ook nog opgemaakt en de zaak schoongemaakt worden. Alles moest per mail naar de baas. "Dan krijg ik om drie uur 's nachts antwoord van meneer Gillis. Of hij zegt 'goed gedaan', of hij zegt 'alles gaat naar de klote'", geeft Samir aan.

Dat laatste zou Gillis vaker zeggen. Stond de muziek op het terras niet aan, dan belde Gillis vanaf zijn vakantieadres, betoogde de advocaat van Samir voor de rechtbank. En ook buiten het seizoen moest hij aanwezig zijn voor speciale feesten op het park en borrels voor het personeel. Tijdens de coronaperiode was er een illegaal feest in een loods, 'buiten zicht van de overheid', zo blijkt. "Samir werd als slaaf gebruikt", zo verklaarde Nicol Kremers, de ex van Gillis eerder. Haar verklaring en die van enkele ex-medewerkers wordt in de rechtszaal besproken.

Eigen tijd indelen

Gillis ziet het anders. De band tussen hem en Samir was juist heel erg goed, Samir woonde op het park en kreeg alle ruimte om zijn eigen tijd in te delen. Daarom zijn al die overuren ook niet vastgelegd, want dat kon moeiteloos gecompenseerd worden in de winter. Zo werkt het volgens de ondernemer al jaren op Prinsenmeer en zo werkt het voor al het personeel.

Dat de winter gevuld is met feesten spreekt hij tegen. Met een paar dagen werk per week zou de horecamanager het makkelijk bij kunnen benen en ook een vakantie van drie weken naar Egypte was geen probleem. "We gingen fijn met elkaar om, hij stond altijd klaar voor ons. Alles ging in vertrouwen", zegt Gillis.

Shoarmazaak

Wat wel een probleem is volgens de Oostappen-baas: dat Samir vaak in zijn auto zat te bellen en soms helemaal niet op zijn werk verscheen. Wat Gilles het meest dwars zit is dat Samir zich ziek meldde om vervolgens 's nachts in een shoarmatent in Breda te gaan werken. Gillis zag er een filmpje van en sindsdien is het niet meer goed gekomen tussen de twee. Een oproep van de rechter om de zaak woensdag alsnog samen uit te praten, liep na een klein half uurtje op niks uit.

Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog niet duidelijk.

