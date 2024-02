Veysel vluchtte en liet gezin achter: ‘Hoop dat de buurt me wil ontmoeten'

Veysel Bagli vluchtte twee jaar geleden uit Turkije, omdat het daar niet langer veilig voor hem was. Hij liet zijn vrouw en kinderen achter en zag opvang na opvang. Inmiddels is hij statushouder en woensdag kwam hij aan bij het azc in Den Bosch. De protesten van de buurtbewoners tegen de komst van de opvang heeft hij meegekregen. “Ik hoop dat hun gedachten veranderen, zodra we elkaar ontmoeten”, zegt hij.

In zijn thuisland was Veysel wiskundeleraar en had hij het goed voor elkaar. Tot hij van de ene dag op de andere verdacht werd van terrorisme en werd vastgezet. “Ik had geen idee waarom”, zegt hij. “Na twee maanden mocht ik naar buiten in afwachting van de beslissing van de rechter. Die besliste dat ik vijf jaar de gevangenis in moest”, zegt Veysel. “Het regime van Erdogan.”

“Niet iedereen is hetzelfde."

Voor het zover kon komen vluchtte hij naar Nederland. Alleen, zonder zijn vrouw en drie kinderen. Na azc's in Goes en Rosmalen zit hij nu in het voormalige Mövenpick hotel in Den Bosch. Hij weet dat er vanuit de wijk weerstand is tegen de komst van asielzoekers en hij begrijpt hun zorgen. “Ik begrijp wel dat mensen een beetje bang zijn voor de asielzoekers. Ik lees ook dat er rond andere azc’s veel problemen zijn en dat er veel gestolen wordt uit supermarkten bijvoorbeeld.” Veysel wil daarom heel graag mensen uit de buurt ontmoeten. Hij denkt dan de vooroordelen te kunnen wegnemen. “Niet iedereen is hetzelfde. Ze zouden met ons kennis moeten maken en dan denk ik dat hun mening gaat veranderen.”

“Ik hoop hier aan de slag te kunnen gaan als wiskundeleraar."