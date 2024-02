Voor honderden euro's aan pijnstillers gestolen bij winkel van Kruidvat

Twee mannen hebben maandagmiddag 15 januari voor honderden euro’s aan pijnstillers gestolen in een Kruidvatfiliaal aan de Grotestraat in Drunen. De politie verspreidt nu beelden van het tweetal in de hoop dat iemand de mannen herkent.

De dieven sloegen rond half vier toe 's middags in de winkel. Ze stelden eerst nog met hulp van Google Translate vragen aan het personeel. Uiteindelijk stopte één van de mannen voor meer dan 400 euro aan pijnstillers onder zijn jas. Daarna verliet hij de winkel weer samen met zijn compagnon. Op de bewakingsbeelden is te zien dat de twee mannen samenwerkten. Signalement

De politie heeft naast een foto ook een signalement van de mannen verspreid. Het gaat om twee lichtgetinte mannen. De man die de pijnstillers onder zijn jas stopte droeg een okergele muts, een groene jas en een blauwe spijkerbroek met gaten op beide knieën. De man heeft ook tatoeages op de bovenkant van zijn handen. De andere man droeg een lichte spijkerbroek en een lichte jas met een capuchon. Daaronder droeg hij een donkere hoodie. Hij liep op grijs met zwarte sportschoenen. Wie denkt de daders te herkennen, wordt verzocht om contact op te nemen.