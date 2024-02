Man (24) ontvoerd en gegijzeld: tweetal aangehouden

Een man (24) en een vrouw (30) zijn donderdagochtend in Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering en gijzeling in hun woonplaats. Een 24-jarige man raakte daarbij eerder deze maand lichtgewond. De politie houdt er rekening mee dat een en ander te maken heeft met een zakelijke ruzie die het slachtoffer heeft met enkele mensen.

In de avond van 3 februari ging de 24-jarige man samen met een vriendin een huis binnen aan de Violierstraat in Eindhoven. In het huis zijn meerdere mensen aanwezig. Wanneer de twee willen gaan, worden ze tegengehouden. Ze moeten eerst geld betalen.

Als de vrouw heeft betaald, mag ze gaan. Dat geldt niet voor de man. Hij wordt meegenomen in een auto. Tijdens de autorit moet het slachtoffer op meerdere plekken, onder bedreiging van een vuurwapen, vragen om geld.

Onderzoek recherche

De aangehouden man en vrouw zitten nog vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij de gijzeling en ontvoering. De politie sluit niet uit dat er nog meerdere mensen worden aangehouden.