De Ontmoeting, 7 jaar later: zo verging het deze Syrische vluchtelingen

Zeven jaar geleden vluchtten Ahmad, Khaldoun, Roland en Ihab uit angst voor het regime van Assad en de oorlog uit Syrië. Filmmaker Bart Grimbergen maakte in 2016 een portret van deze vier Syrische vluchtelingen in verschillende azc's in Brabant. Hebben ze inmiddels een plek gevonden in de maatschappij? Deze vraag wordt vanaf woensdag beantwoord in de achtdelige docu-serie 'De Ontmoeting, 7 jaar later' op Omroep Brabant televisie.

Ahmad Ashram pakt zijn fiets uit de schuur om op weg te gaan naar zijn werk in een bibliotheek in Den Bosch. Als de deur van de poort dichtslaat, is een bord met de tekst te zien: Natcho Nivine Khaled's home, met twee hartjes erbij. Hier woont Ahmad met zijn vrouw Nivine en zoon Khaled. Het is een van de eerste scènes uit de docu-serie: 'De Ontmoeting, 7 jaar geleden'.

Op goed geluk verliet Ahmad zeven jaar geleden huis en haard in Syrië. Op de vlucht voor de oorlog en voor het regime van Assad belandde hij in het azc in Overloon. Zijn vrouw Nivine Brabando en hun toen 7-jarige zoon Khaled achterlatend in een oorlogssituatie.

Hereniging gezin

Enkele jaren later is het azc verruild voor een huis in Den Bosch en is het gezin herenigd. "We waren altijd samen. Het was emotioneel heel moeilijk om mijn vrouw en mijn zoon te moeten missen. Het moment waarop we weer samen waren, zal ik nooit vergeten. Daar zijn geen woorden voor", vertelt Ahmad in de serie. Behalve zijn werk in de bibliotheek, timmert hij inmiddels ook aan de weg als muzikant.

Ook zijn vrouw en zoon hebben inmiddels hun weg gevonden. Khaled (15) voetbalt bij een club in Den Bosch en zit in die stad ook op school. Hij is blij dat zijn ouders de situatie in Syrië achter zich hebben gelaten. Wel liep hij een trauma op. "Als er vuurwerk wordt afgestoken, wordt hij onrustig en blijft hij binnen." Nivine is actrice en speelde in een serie over de corruptie in het Assad-regime. "Dat is best moedig", vertelt filmmaker Bart Grimbergen, die de docu-serie samen maakte met Roel Wijngaards-de Meij.



Regelmatig discussie

Het verhaal van Ahmad en zijn gezin is een van de vier verhalen die filmmaker Bart Grimbergen in beeld heeft gebracht. "Net als nu zorgde de opvang van asielzoekers in 2016 regelmatig voor discussie. Toen hebben we portretten gemaakt van asielzoekers en die aan buurtbewoners laten zien. Met als doel ze met elkaar in gesprek te brengen. Dat leverde mooie reacties op. Zeven jaar later is een mooi moment om te kijken of deze asielzoekers zich geworteld hebben in onze samenleving."

De levens van Ahmad, Khaldoun, Roland, Ihab en hun gezinnen komen in acht afleveringen voorbij. Iedere aflevering heeft een thema, zoals: het vinden van werk, Nederlandse vrienden maken, de worsteling met de Nederlandse taal, gelukkig zijn en onze directheid. "Jullie kunnen vrijuit praten. Dat is een groot goed. Wij draaien te veel om de kern heen", zegt Khaloud in een van de afleveringen.

Moeilijke momenten

Ook moeilijke momenten komen aan bod in de serie. Het missen van familie maakt de vrouw van Roland zelfs enigszins depressief. "De lucht is hier altijd grijs in plaats van blauw, zoals in Syrië", illustreert ze haar gevoel.

Een van de vrouwen besloot niet langer een hoofddoek dragen en wilde dat delen met haar moeder. "Mijn moeder is gelovig. Voor mij was het een hele stap om geen hoofddoek meer te dragen. Dat kon mijn moeder moeilijk accepteren. Op zo'n moment is de afstand groot en mis je je familie."

In de docu-serie worden ook de cultuurverschillen in beeld gebracht en de manier waarop deze verschillen worden overbrugd. Zo zijn Ahmad en Ihab van het carnaval gaan houden. Ihab koos voor een verrassende outfit: "Op de Elfde van de Elfde was ik verkleed als elfje en mijn vriendin ook."

De eerste aflevering van 'De ontmoeting, zeven jaar later' is woensdag 6 maart te zien op Omroep Brabant televisie om 17.00 uur. Deze aflevering wordt in de avond nog enkele keren herhaald. Het programma is ook te zien via Brabant+.