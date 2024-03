Personeelscrisis bij brandweer: 'Konden vorig jaar 20 keer niet uitrukken'

Er is een groot tekort aan brandweervrijwilligers. Maar bijna nergens is het tekort zo groot als in Moerdijk. Dick Havelaar, postcommandant van Moerdijk Dorp, noemt het tekort aan brandweervrijwilligers 'gigantisch'. "Van de zestig oproepen vorig jaar, konden wij twintig keer niet uitrukken en moesten we binnen blijven. Dat wil je absoluut niet."

"We hebben een gigantisch tekort aan mensen bij de kazerne Moerdijk Dorp. We mogen achttien man hebben, maar ik heb er straks nog maar zes op de uitruk”, vertelt Havelaar.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ziet de tekorten. Maar weet ook dat het in Moerdijk erger is dan elders. "Dit tekort is nu nog op te vangen", stelt woordvoerder Louise Schneider. Maar extra vrijwilligers zijn zeer gewenst.

"Mijn zorgen zijn heel groot, wetende dat ik nog maar zes man heb", zegt Havelaar,. “Als wij niet kunnen uitrukken, worden de aanrijtijden langer omdat er dan een post uit Lage Zwaluwe of Zevenberg moet komen. Dan staat de brandweer dus tien minuten later bij voor je deur. Terwijl iedere seconde telt: of het nu gaat om een reanimatie, een brand of een auto-ongeval. Wanneer wij als kazerne wegvallen, moeten mensen dus meer zelfredzaam worden."

Brandweervrijwilligster Naomi Mills (33) staat overdag voor de klas in het speciaal basisonderwijs. Ze krijgt regelmatig verbaasde reacties van haar leerlingen als ze horen dat ze ook nog brandweervrouw is. “Maar juf, bent u dan niet moe ’s avonds? Oh?! Doet u dat ook nog?” Ze grijnst: “Dat doen we overdag en dit doen we ’s avonds", nadat ze een zogenaamde brand in een drugslab heeft geblust tijdens een brandweeroefening in Zevenbergen.

Waarom melden steeds minder mensen zich aan bij de brandweer? "Ik denk dat de drempel om de kazerne kazerne binnen te lopen en te solliciteren hoog is. Vrouwen denken misschien dat het te zwaar voor ze is, maar het is eigenlijk voor iedereen weggelegd. Ik ben zelf ook maar 1.65m", vertelt ze lachend. "Ik ben zelf moeder van twee kinderen. Als een van hen een wondje heeft, dan breekt mijn moederhart. Maar als ik m’n pak aan heb, heb ik een missie en een andere mindset."

"De grootste misvatting is dat je het werkt volledig vrijwillig doet, dus dat je niet betaald krijgt," vertelt de brandweervrouw. "Het grootste verschil is dat de beroepsbrandweer blijft slapen en meer uitrukken heeft dan de vrijwillige brandweer. Wij krijgen net zoveel betaald en hebben dezelfde opleiding gevolgd. Het enige vrijwillige is dat we ‘vrijwillig’ komen opdagen."

Volgens Dick Havelaar maken steeds minder mensen tijd voor vrijwilligerswerk. "Mensen hebben steeds minder tijd en mogen minder vaak weg van hun werkgever. Heel veel mensen zeg: ‘geen tijd, ik heb geen tijd’", zucht hij.