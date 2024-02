Gemeenten overspoeld met WOZ-bezwaren: belastingaanslag komt later

De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel worden overspoeld met bezwaren van inwoners tegen de WOZ-waarde van hun huis. Drie keer zo veel huizenbezitters gingen bij de twee gemeenten in protest tegen de WOZ-waarde. Daarom valt de envelop met de aanslag voor de gemeentelijke belastingen pas in april op de mat, in plaats van februari. "Ook wij hadden dit liever anders gezien."

Brabant is dit jaar sterk aanwezig in een lijstje met gemeenten dat het niet haalt om inwoners in februari de aanslag voor de gemeentelijke belastingen toe te sturen. Van de in totaal 342 Nederlandse gemeenten zijn er vijf die de wettelijke deadline van eind februari niet halen, waaronder dus Sint-Michielsgestel en Boxtel in onze provincie. De twee Brabantse gemeenten werken al langer nauw samen, ook op het gebied van belastingen. Inwoners betalen er drie aan de gemeente: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Die laatste wordt bepaald door de WOZ-waarde. Hoe hoger die is, hoe meer belasting je betaalt. De gemeente maakt jaarlijks een inschatting van de WOZ-waarde, waarmee wordt berekend wat een huis waard is. Wie vindt dat die WOZ-waarde te hoog is, kan daartegen bezwaar maken. Vorig jaar hebben heel veel mensen in Sint-Michielsgestel en Boxtel dat gedaan. Maar liefst 2900 inwoners uit de twee gemeenten samen dienden een bezwaar in, tegenover 900 in 2022. Het team belastingen beoordeelt de bezwaren en moest met deze verdriedubbeling aan de slag. Dat kwam bovenop het voorbereiden van de nieuwe aanslagen.

"Ik vond dat we voor uitstel moesten kiezen."

"Door deze drukte konden we niet voor iedereen een goede, kloppende aanslag op tijd versturen", zegt teammanager belastingen Gert-Jan Bruggeling. Hij baalt van de beslissing om de aanslag later te sturen. "We hadden het zelf natuurlijk ook liever op tijd af gekregen. Maar om de kwaliteit te garanderen en de werkdruk voor mijn mensen behapbaar te houden, vond ik dat we voor uitstel moesten kiezen." De gemeenten hebben nog geprobeerd om extra mensen aan te nemen om de WOZ-bezwaren sneller te verwerken. Dat is niet zo goed gelukt als Bruggeling had gehoopt. "We hadden het liefst nog wat meer handjes erbij gekregen. De arbeidsmarkt is krap en al helemaal op het gebied van belastingen. We hadden mensen nodig die het werk meteen konden doen. Er was geen tijd om personeel op te leiden."

"Voor de burger verandert er niks."