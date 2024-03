Kijk nu: Omar E. zit vast voor drugshandel en een fatale crash met 4 doden

Wat een mooie nazomerdag leek, krijgt in september 2022 in Oud Gastel een gitzwart einde. De 27-jarige Omar E. rijdt in een Duitse huurauto met volle vaart op een andere wagen. Twee moeders en twee jonge kinderen zijn op slag dood. Zelf overleeft hij de crash wél. En al snel blijkt de Roosendaler een bekende van politie en justitie. Sterker nog: een jaar later wordt hij wéér opgepakt, na een inval in zijn huis. De reden voor zijn nieuwe arrestatie? En de nasleep van het fatale ongeluk? We vertellen je er alles over in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

