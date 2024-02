Yuna (6) werd ontvoerd door haar moeder naar Litouwen: 4 maanden cel geëist

Een grote verrassing deze donderdag bij het gerechtshof in Den Bosch. Tot verbazing van Tommy Roussen (37) was de moeder van hun gezamenlijke kind vanuit Litouwen naar Nederland gekomen om zich te verantwoorden voor de ontvoering van Yuna (6), nu vijf jaar geleden.

Bij de rechtszaak, vorig jaar, was Simona (39) nog afwezig en deed haar advocaat namens haar het woord. Maar, waarschijnlijk geschrokken van de toen opgelegde celstraf van drie maanden en nog eens zeventien maanden voorwaardelijk, leek het haar toch beter om het gerechtshof wél te woord te staan.

Duidelijk zenuwachtig begon ze aan de zitting. Met de eerste algemene vragen van de voorzitter van het hof had ze wat moeite. Ze spreekt en verstaat nog wel een beetje Nederlands, omdat ze tot 2019 in Nederland heeft gewoond, maar een rechtszaak volgen bleek andere koek. Om te begrijpen wat er allemaal werd gezegd, had ze de hulp van een tolk en haar raadsvrouw nodig.

'Uit huis geschopt'

Simona wordt verweten dat ze dochter Yuna (bijna 7) in februari 2019 onder het mom van een vakantie mee heeft genomen naar Litouwen en haar daar heeft gehouden tot de dag van vandaag. Al snel bleek welke keuze Simona had gemaakt als verdediging. Ze reikte Tommy niet de hand, maar had een volledig eigen verhaal: de relatie met Tommy ging niet goed en ze was door hem ‘het huis uit geschopt’. Hij was niet goed voor haar en vond het prima dat ze in Litouwen bleef.

En, was haar betoog, het meenemen van Yuna en inschrijven in Litouwen is volgens Litouwse begrippen geen internationale kindontvoering. Een kind hoort bij de moeder en straf wordt alleen opgelegd als je bijvoorbeeld als ouder geen erkend gezag hebt. En Tommy had zijn dochter gerust mogen bezoeken.

Tommy moet vader-dochtermomenten missen

Zo probeerde Simona haar huid duur te verkopen, maar zowel de advocaat-generaal als de raadsheren wezen haar erop dat het onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag, in dit geval de vader, een zeer ernstig feit is. Vader Tommy had niets te vertellen en heeft alle vader-dochter momenten moeten missen. Een band opbouwen met haar vader is zo ernstig bemoeilijkt.

“Moreel verwerpelijk”, oordeelde de advocaat generaal. Maar hij stond voor een groot dilemma, legde hij uit. Als hij een jarenlange celstraf zou eisen, zou Yuna ook al die tijd zonder moeder zitten. En dus koos hij ervoor om ‘maar’ vier maanden cel te eisen en twintig maanden voorwaardelijk, als stok achter de deur. Als het hof deze eis overneemt, zou Yuna volgens hem niet voor de tweede keer gestraft worden voor het handelen van haar moeder.

Simona in tranen

Simona kwam tranen tekort toen het over een celstraf ging. Dat kon toch niet waar zijn, zo betoogde ze. Vader Tommy hield het ook niet droog in de rechtszaal. Hij mocht het hof vertellen hoe zwaar de afgelopen jaren waren zonder zijn dochter en vooral hoe zwaar de tegenwerking van zijn ex was. “Maar, ik geef mijn dochter niet op. Nooit.”

De voormalige geliefden zaten wel bij elkaar in de buurt, maar spraken niet met elkaar. Simona verliet huilend de rechtszaal. Als ze dit had geweten, had ze het allemaal anders gedaan, vertelde ze tijdens de zitting. Op 14 maart hoort Simona of ze de cel in moet voor de ontvoering.

Vlak voor het hoger beroep sprak Omroep Brabant nog met Tommy Roussen. Hij heeft zijn dochter drie keer gezien sinds de uitspraak van de rechtbank vorig jaar mei: