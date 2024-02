Man (58) steelt duizenden zonnepanelen: 600.000 euro schade

In Heerle heeft de zeehavenpolitie woensdagmorgen een 58-jarige man opgepakt, omdat hij voor 600.000 euro aan zonnepanelen, drank en gereedschap heeft gestolen. Dat deed hij onder andere in Rijsbergen, Breda, Rotterdam en Etten-Leur. Ook werd er een hennepkwekerij, die buiten bedrijf was, in zijn huis gevonden.

De politie kwam de man afgelopen juni op het spoor na een aangifte. Volgens de melder was er voor 100.000 euro aan zonnepanelen gestolen in de haven van Moerdijk. Daarna kwamen er nog zes ladingdiefstallen boven water, waaronder nog meer zonnepanelen.

In totaal werden er 3.700 panelen gestolen met een waarde van 400.000 euro. Ook stal hij twee grote ladingen alcoholische drank en gereedschap. De totale schade ligt rond de 600.000 euro. De man sloeg toe tussen 17 mei en 18 december van het afgelopen jaar, meldt de politie donderdag.

'Een van de grootste diefstallen'

"Dit is wel een van de grootste diefstallen die we bij de zeehavenpolitie hebben gezien", vertelt een woordvoerder van de politie. Deze tak van de politie is speciaal in het leven geroepen voor criminaliteit in de havens. "En met 600.000 euro aan buit is dit zeker een grote zaak, met succes voor ons."

Hennepkwekerij

De kwekerij in aanbouw in zijn huis is in beslag genomen en wordt vernietigd. Ook werd er 410 gram hennep en een middel voor de productie van synthetische drugs in beslag genomen.

Voorlopig lijkt het erop dat hij in zijn eentje heeft gehandeld, maar het onderzoek en de verhoren lopen nog. De man uit Heerle zit nog vast.