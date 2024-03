Groot onderhoud aan wegen: veel wegafsluitingen in loop van het jaar

Rijkswaterstaat staat voor een gigantische opgave. Dit jaar staan in Brabant de meeste wegwerkzaamheden in jaren tijd op de planning. Nadeel voor de weggebruiker is dat hiervoor, verdeeld over de hele provincie, meer dan 50 weekendafsluitingen nodig zijn. Ook gaan delen van snelwegen verspreid over honderd nachten op slot. Daar zal het verkeer dan weer niet veel merken.

"Het zijn niet 'zeldzaam veel' onderhoudsweekenden, maar gewoon 'veel'", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Deze aantallen hebben we wel eerder gehad, alleen niet in de afgelopen jaren. Bovendien zijn dit reguliere werkzaamheden. Asfalt moet nu eenmaal eens in de zoveel tijd vervangen of hersteld worden." De laatste keer dat Rijkswaterstaat zo massaal aan de weg werkte, was tijdens de coronaperiode. Toen was er voor verkeer minder overlast, omdat het door de coronamaatregelen lang niet zo druk was op de weg. Planning

Knooppunt Galder, dat de snelwegen A16 en A58 met elkaar verbindt, gaat dit jaar als eerste dicht: in het weekend van 22 tot en met 24 maart. De meeste hinder van alle werkzaamheden wordt verwacht rondom Eindhoven, Den Bosch en Bergen op Zoom. Bij de werkzaamheden moet je denken aan het onderhouden of vervangen van asfalt, reparaties aan bijvoorbeeld viaducten en voegovergangen, het reinigen van kolken en het maaien van gras. Het werk is nodig, omdat de verkeersintensiteit toeneemt en het wegdek op enkele weggedeelten verouderd is. Aandacht voor wegwerkers

Rijkswaterstaat heeft over de planning contact gehad met de provincie, gemeenten en de Nederlandse Spoorwegen. Ook probeert de instantie rekening te houden met allerlei evenementen die in Brabant worden gehouden. Nog niet voor alle werkzaamheden zijn werkdagen vastgesteld. Tijdens de uitvoering - tussen maart en oktober - zal er extra aandacht zijn voor wegwerkers, zodat die veilig aan de slag kunnen. Rondom de verschillende klussen worden omleidingsroutes aangekondigd op borden langs de weg. Ook via de (social) media maakt Rijkswaterstaat bekend waar en wanneer er aan de weg wordt gewerkt. Op onderstaand kaartje zie je op welke wegen Rijkswaterstaat aan het werk gaat. Tik om het kaartje te vergroten.