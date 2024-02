Shanne Braspennincx dacht al maanden aan stoppen: 'Geeft me rust'

Baanwielrenster Shanne Braspennincx (32) uit Strijbeek heeft haar beslissing om per direct te stoppen niet in een opwelling genomen. Dat vertelt ze donderdag, vlak nadat ze plotseling een punt zette achter haar carrière. En dat terwijl de Olympische Spelen in Parijs over een paar maanden starten. "De timing is voor buitenstanders misschien raar, maar ik dacht hier al heel lang over na", zegt de olympisch kampioene.

Continu doorgaan, zonder tijd voor reflectie. Zo omschrijft de wielrenster haar sportcarrière. In 2021 veroverde ze olympisch goud op de keirin tijdens de Spelen van Tokio in 2021. "Ik was compleet voldaan na die gouden medaille", blikt ze terug in tv-programma Brabant Vandaag. "Maar ik moest snel door. Ik had veel te doen in mijn privéleven en in mijn sportleven. In die hectiek wilde ik geen belangrijke beslissingen maken," zegt Braspennincx.

Tijd om te reflecteren kreeg ze pas na het wereldkampioenschap baanwielrennen in Glasgow in augustus 2023. Het idee om te stoppen diende zich toen langzaam aan. "Ik heb gewonnen wat ik wil winnen. Ik heb veel mooie titels en medailles binnengehaald. Die gouden plak was de kroon op mijn carrière, die staat met stip op een", zegt ze.