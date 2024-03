'Ik zat recht overeind in bed', buurt schrikt wakker van explosie

Volgens buurtbewoners kwamen er bij het huis aan de Johannes Vermeerstraat in Best, waar vrijdagochtend vroeg een explosie plaatsvond, vreemde types over de vloer. De ontploffing verwoestte een ruit naast de voordeur van het huis.

De explosie vond rond half vijf plaats. Wat er precies is ontploft, is nog niet bekendgemaakt. De bewoners die thuis waren op het moment van de ontploffing werden uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel, niemand bleek gewond. 'Ik zat recht overeind in bed'

Buurtbewoners spreken vrijdagochtend van een harde klap. "Ik zat recht overeind in bed", laat een van hen weten. Volgens een buurvrouw wonen er in het huis 'normale, vriendelijke mensen' en is er 'nooit overlast'. Maar anderen laten weten dat er wel 'vreemde types over de vloer' kwamen. Wat die daar kwamen doen, weten ze niet. Afzetting

De bewoonster van het getroffen huis wil niet reageren op de explosie tot ze met de recherche heeft gesproken. De politie heeft de omgeving van het huis met lint afgezet. De brandweer heeft de situatie gecontroleerd. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: De explosie vond rond half vijf plaats