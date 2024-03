Kippenfokker gaat vrolijk door, terwijl hij van rechter moest stoppen

Kippenfokker Twan Engelen begint ondanks een verbod van de rechter met een nieuwe opfokronde in zijn stallen in Someren. Engelen heeft geen geldige natuurvergunning voor zijn bedrijf en moest van de rechter na jaren van juridisch getouwtrek dan ook stoppen. Maar daar trekt de ondernemer zich niets van aan.

Deze week diende een zaak voor de Raad van State. De pluimveehouder probeerde daar om de uitspraak van de rechtbank van 15 december geschorst te krijgen. Toen besloot de rechter dat Engelen zijn opfokronde die nog liep mocht afmaken, maar in februari niet opnieuw 82.000 opfokhennen mocht plaatsen.

Gevolgen 'onevenredig' groot

Dat laatste mag pas als Engelen daadwerkelijk een natuurvergunning krijgt van de provincie. Die wil wel, maar kan op dit moment vanwege de geldende stikstofregels geen natuurvergunningen uitgeven. Ook de provincie wil dat de uitspraak van de rechter van 15 december wordt geschorst. De gevolgen van stoppen voor de ondernemer zijn volgens de provincie onevenredig groot.

De ruzie rond de stallen aan de Zandstraat in Someren sleept al jaren. Sinds 2013 proberen milieuclubs en omwonenden de uitbreiding van het bedrijf terug te draaien. Engelen kocht stikstofruimte van vier omliggende bedrijven, om zo zijn bedrijf uit te kunnen breiden van 39.900 naar 82.000 dieren. Maar twee van die bedrijven hadden al lang geen dieren meer. En dus werd er ook geen stikstof uitgestoten.

Slapende stikstofruimte

Dat die slapende stikstofruimte weer tot leven zou komen, vonden onder meer de Milieufederatie en Mobilisation for the Environment (MOB) niet kunnen. Ze stapten naar de rechter omdat uitbreiding misschien niet op papier, maar in de realiteit wel degelijk voor meer stikstofuitstoot zou zorgen.

De Raad van State gaf hen hier meerdere keren gelijk in. De vergunning voor de nieuwe stallen werd vernietigd, maar omdat de provincie verwachtte in de toekomst een natuurvergunning af te kunnen geven, liet Engelen de stallen toch bouwen. Het bestemmingsplan en de milieuvergunning waren daarvoor wel in orde.

Provincie moet handhaven

Al die tijd wilde de provincie niet handhaven: de financiële gevolgen zouden voor de ondernemer vele malen groter zijn dan de gevolgen voor de natuur als het bedrijf blijft bestaan, zei de provincie. Met de uitspraak van 15 december werd de provincie gedwongen om erop toe te zien dat Engelen in februari niet opnieuw zijn stallen vol zou zetten. En dat handhaven heeft de provincie dus niet gedaan.

De uitspraak van de Raad van State, over het wel of niet schorsen van de uitspraak van de bestuursrechter van 15 december, wordt binnen twee weken verwacht.