Cris (14) ging binnen jaar van blowen naar harddrugs: 'Het ging zo snel'

1/2 Cris kwam in aanraking met harddrugs en zag er binnen een jaar heel anders uit (Foto via Cris Rodriquez)

Cris Rodriquez uit Beek en Donk werd gepest op school. Binnen één jaar ging hij van het proberen van een jointje, naar het gebruik en dealen van harddrugs. Hij raakte bijna alles kwijt. Nu is hij afgekickt en is er een documentaire over hem gemaakt. Hoe duister en donker het leven met een harddrugsverslaving ook is, er is altijd een manier om te ontsnappen. Dat is de hoopvolle boodschap die hij hoopt over te brengen aan andere jongeren die kampen met een verslaving. En het is een beroep op ouders, scholen, politie en hulpverleners.

Cris is inmiddels een fitte 28-jarige, maar op de basisschool was hij een gezet jongetje en werd hij gepest. Zijn ouders gingen uit elkaar. De familie was niet echt close en er werd niet gepraat over gevoelens. Als er iets mis ging, kreeg Cris het te horen. Maar een complimentje was zeldzaam. Behalve toen de vader van Cris de nieuwe documentaire zag. “Hij huilde, gaf me een knuffel en zei dat hij trots op me was. Ik dacht, wat overkomt mij nu?”

Toen Cris 13 was, kreeg hij vrienden via de voetbalclub. Het waren jongens en meisjes die zelf ook problemen hadden thuis. “Ze waren ruig, stoer en populair. We gingen op straat hangen. Ik was toch altijd al buiten.”