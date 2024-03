Na jaren praten moet N279 worden aangepakt: VVD voert druk op

Schiet eens op met het aanpakken van de N279 tussen Veghel en Asten. Die oproep doet de provinciale VVD vrijdag samen met een aantal lokale fracties van de partij en verschillende ondernemers. Al jaren wordt er gepraat om de provinciale weg aan te pakken. Maar tot nu toe is er nog geen schop de grond in gegaan.

De provinciale en lokale VVD’ers trekken daarom nu samen op om druk uit te oefenen zodat er snel iets gebeurt met de weg. “Als we niks doen, loopt het hele gebied vast”, zegt Statenlid Jelle van Nuland. “Het is ook een ingewikkeld dossier. Het is een lange weg die door verschillende gemeenten gaat. Er zijn daardoor allemaal verschillende belangen.”

Het is een van de grootste frustraties in de regio's Veghel en Helmond. Wanneer wordt de drukke N279 eindelijk aangepakt? Jarenlang wordt er gesproken over het verbeteren van de weg tussen Veghel en Asten, maar het ene na het andere plan sneuvelt. De provincie werkt nu aan een nieuw plan, maar het gaat nog jaren duren voor dat er is.

Zo moet er bijvoorbeeld worden nagedacht over de manier waarop de weg bij Veghel moet worden ingericht. Moet de weg om Veghel heen gelegd worden of moet er bijvoorbeeld een tunnel onder Veghel door komen? Bij Helmond is het de vraag of de weg moet blijven liggen waar die ligt. Of dat de weg om de wijk Dierdonk gelegd moet worden.

Om al die belangen meer op één lijn te krijgen, trekken de VVD’ers dus samen op. “Er wordt heel veel vergaderd in het provinciehuis en in gemeentehuizen, maar er is nog steeds geen weg. Als we constant alleen maar met onze eigen postzegel bezig zijn, gaan we er niet komen”, zegt Albert Dominicus van de VVD in de gemeente Meierijstad.