Iedere dag muurvast op de gevaarlijke N279: 'De regio wordt onbereikbaar'

Irritatie, frustratie en dagelijkse worstelingen. Het valt voor ondernemers Stijn Haegens en Richard Huisman niet mee om dagelijks hun busjes en vrachtwagens de N279, de beruchte provinciale weg tussen Asten en Den Bosch, op te krijgen. De weg moet omgebouwd worden, maar de Raad van State heeft de plannen van de provincie van tafel geveegd. En nu zitten beide ondernemers in onzekerheid.

Al ruim veertig jaar zit het familiebedrijf van Stijn Haegens in Elsendorp bij Gemert. Dagelijks rijden zeventig voertuigen rond. De helft daarvan moet over de N279. “Ik ben hier geboren en getogen”, vertelt Haegens. “Mijn werknemers komen hier allemaal vandaan. Dus je wilt hier niet weggaan. Als we vanuit Elsendorp naar Limburg rijden, dan is het goed te doen. Maar naar Eindhoven of Helmond is een drama.”

Voor Richard Huisman voelde het als een klap in het gezicht toen de plannen rond de weg niet doorgingen. Zijn bedrijf, dat hallen en schuren bouwt, zit in Gemert. De chauffeurs staan dagelijks in de file. “Hun werkdagen worden er korter door en ze kunnen hun ritten niet afmaken. En het is heel frustrerend om telkens vast te staan.” Huisman denkt dat de situatie op de N279 hem klanten kost. “Mijn concurrenten zijn beter bereikbaar. Daar zijn materialen dan makkelijker af te halen, dus kiezen klanten daarvoor.”