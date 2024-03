Navalny herdacht met rozen en tulpen: ‘Een held is vermoord’

Er ontstaat langzaam een bloemenzee voor het stadhuis op de Markt in Den Bosch. Bosschenaren en dagjes mensen herdenken op die manier Aleksej Navalny. De tegenstander van president Vladimir Poetin overleed vorige maand in een strafkolonie. Vandaag was zijn uitvaart. “Ik ben er echt heel verdrietig over, ik heb er tranen om moeten laten”, zegt Liesbeth die net een plantje heeft neergezet.

“Het helpt niks, maar toch vond ik dat ik dit moest doen.” En dat dachten meer mensen. Vrijdag wordt het herdenkplekje langzaamaan groter en groter. Zonnebloemen, tulpen, rozen, narcissen en kaarsjes staan voor het stadhuis.

"Het begint heel klein, hopelijk wordt dit nog veel groter.”

Riet Russen legt een bosje rozen bij de foto van Navalny. “Ik vind dat we zo iemand niet mogen vergeten, iemand die echt voor de mensen opkwam. Je moet het maar durven.” Eerder deze week zag ze al wat bloemen liggen, vandaag was het moment om zelf een bloemetje te leggen. “Een Bosschenaar mag er ook aan denken, hij heeft het ook voor ons gedaan. In Rusland mogen ze weten dat we ‘m niet vergeten.” Daar is Diana van de Ende het helemaal mee eens. Eerder legde ze al een bloemetje, vandaag staat ze nog even stil om aan Navalny te denken. “Fantastisch vind ik deze bloemenzee. We moeten de herinnering aan hem levend gehouden en hopelijk zorgt dat voor veranderingen. Het begint heel klein, hopelijk wordt dit nog veel groter.”

"Het is niet alleen feestvieren met de Bosschenaren.”