PSV kan reuzestap zetten richting titel: 'En dan een dikke sigaar'

PSV kan aanstaande zondag tegen Feyenoord een reuzestap zetten richting de titel. Peter Bosz zal wel moeten puzzelen in aanloop naar de topper want Joey Veerman en Ismael Saibari kunnen waarschijnlijk niet meedoen. De trainer hoopt de grootste concurrent zondag schaakmat te zetten en het dan op een speciale manier te vieren.

PSV en Feyenoord komen elkaar voor de vierde keer dit seizoen tegen. Drie keer werd deze wedstrijd al in Rotterdam gespeeld. De laatste keer verloren de Eindhovenaren in de beker van Feyenoord en dat zit Peter Bosz anderhalve maand later nog steeds dwars. “We hebben toen op een bepaalde manier verloren”, doelde hij op een niet gegeven strafschop. “Daar willen we nu revanche voor nemen. Daar zijn we sportman voor.”

In jacht op een overwinning moet Peter Bosz nog wel gaan puzzelen want zondag kan hij waarschijnlijk geen beroep doen op Joey Veerman en Ismael Saibari. Beide middenvelders zijn geblesseerd. Maar volgens Bosz zijn het lichte blessures en lijkt de Champions League-wedstrijd tegen Dortmund dus niet in gevaar te komen. Voor Saibari komt Feyenoord te vroeg. Omtrent Veerman is er nog een klein sprankje hoop.

“Dan ga ik een dikke sigaar opsteken. Dat vind ik af en toe echt heerlijk. Maar ik wil wel zeggen dat we dan natuurlijk nog geen kampioen zijn. Maar we kunnen wel een directe concurrent pijn doen.”

Door de blessures van de twee middenvelders lijkt er een plekje vrij te komen voor Isaac Babadi, met wie PSV al een hele lange periode in onderhandeling is over een nieuw contract. Er wordt op zeer korte termijn witte rook verwacht. Daar heeft Peter Bosz een belangrijke rol in gespeeld.

“Ik heb gewacht tot hij naar mij toe kwam om een gesprek te voeren. Dat is vorige week geweest. Toen vroeg hij om een momentje. Ik heb een belang dus daarom heb ik op hem gewacht, want hij moet een beslissing nemen. Het was een goed gesprek, want ik wilde best veel dingen tegen hem zeggen. We hebben hem uiteindelijk het perspectief geschetst. Hopelijk kunnen we snel goed nieuws brengen.”

