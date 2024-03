Ambitieus plan voor 5000 betaalbare woningen leidt tot gemengde reacties

Dat er een heel groot tekort is aan huizen en dat er veel gebouwd moet worden, dat weten we allemaal wel. Maar waar? Nou, de gemeentes Tilburg en Oisterwijk hebben een ambitieus plan. Vijfduizend huizen willen ze gaan bouwen, betaalbare woningen, in het buitengebied aan de oostkant van Tilburg. Niet iedereen is blij met de plannen.

In een groot gebied, van Biezenmortel tot Moergestel en van Berkel-Enschot tot Haaren, moeten de huizen komen. Het gebied is groter dan Tilburg. Het plan heet ‘Oostflank’ en vóór 2040 moet alles gerealiseerd zijn.

Basisschool en supermarkt

Belangrijke ambitie is zorgen dat de dorpen vitaal blijven, legt de Tilburgse wethouder Rik Grashoff uit. In het oog springt Biezenmortel, een dorp met nu zo’n 1500 inwoners: “Daar willen we zeshonderd woningen bouwen. Biezenmortel is zó klein, dat je de voorzieningen niet goed op peil kunt houden. Je wilt dat daar een basisschool en een supermarkt blijven. Het mag geen vergrijsde plek worden waar je alleen nog maar woont als je er niet weg kunt.”

Op veel plekken wordt geschoven. Waar in Udenhout nu de sportvelden zijn, moeten honderden huizen gebouwd worden: waaronder appartementen en sociale woningbouw. De sportvelden verhuizen naar de rand van het dorp.

Treinstation Udenhout

Ook is het de bedoeling dat Udenhout een treinstation krijgt, aan de oude Stationstraat. Grashoff: “Als je veel woningen bouwt, hoort daarbij dat mensen mobiel moeten zijn.”

Berkel-Enschot wilde ook graag een station, maar de kans dat het in Udenhout lukt, is groter, legt de wethouder uit: “ProRail noemde die locatie ‘zeer kansrijk’. We gaan er de volle druk op zetten bij het Rijk en we gaan ervan uit dat dat station er rond 2030 staat.”

In de dorpen zijn avonden georganiseerd om de bewoners mee te nemen in de plannen. Grashoff: “We hebben honderden mensen in de zaal gehad in Biezenmortel en Udenhout. Ik heb het idee dat we de inwoners goed hebben meegenomen in onze plannen. De dorpsraden zijn heel positief, deze mensen snappen het donders goed.”

Boze boomtelers

Maar niet iedereen is blij. Omdat er op zo’n 200 hectare huizen gebouwd worden, moet daar 500 hectare nieuwe natuur voor terugkomen. En dat gaat ten koste van landbouwgrond. Bijvoorbeeld de grond voor de vele boomtelers in Midden-Brabant. Zij zijn kwaad en voelen zich gepasseerd in de plannen: met hen is geen overleg gevoerd, zeggen ze.

De plannen voor de Oostflank moeten in 2040 gereed zijn. Hoeveel procent zal dan gelukt zijn? Grashoff is optimistisch: “Ik denk het overgrote deel. Het lastigst zijn de stukken waarbij we afhankelijk zijn van de provincie en het Rijk. Maar we moeten kiezen. Want anders wordt het buitengebied een rommeltje en groeien dorpen aan elkaar vast.”

Het plan wordt de komende weken in de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk besproken. Na hun inspraak komt er een definitief stuk waarover in mei door de gemeenteraden wordt beslist.