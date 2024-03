Acteur Thijs Römer misbruikte meisjes online: toch niet in hoger beroep

Acteur Thijs Römer gaat toch niet in hoger beroep tegen de straf die hij vorig jaar kreeg opgelegd voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. Dat meldt zijn advocaat Bénédicte Ficq op X. Een van die misbruikte meisjes is een nu 23-jarige vrouw uit Rijsbergen.

"Ik realiseer me dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de slachtoffers en dat hier maar een persoon verantwoordelijk is: ikzelf", zegt Römer in de verklaring die zijn advocaat op X deelt.

"Dit inzicht heb ik niet goed kenbaar kunnen maken tijdens de zitting afgelopen zomer. De oprechtheid en de waarde van dit besef kan ik nu alleen 'bewijzen' door de rechtbankstraf te aanvaarden en dus niet door te gaan met het door mij ingestelde hoger beroep. Hiermee hoop ik rust te brengen in het leven van alle betrokkenen."

Nu hij afziet van hoger beroep, gaat Römer akkoord met de maand gevangenisstraf die hij moet uitzitten.

Naaktfoto's en dickpic

Het online misbruik gebeurde tussen november 2015 en november 2017. Römer zette meisjes aan tot onder meer het sturen van naaktfoto's. De drie vrouwen die aangifte tegen de acteur hebben gedaan, waren op dat moment 14, 15 en 16 jaar oud.

Het zestienjarige slachtoffer komt uit Rijsbergen. Zij zat samen met een paar andere fans van Römer in WhatsApp-groepen met hem. Via die weg kreeg ze onder meer een dickpic toegestuurd van de acteur. Ook vertelde hij haar hoe ze zichzelf moest bevredigen en vroeg hij haar filmpjes te sturen om 'mee klaar te kunnen komen'.

"De verdachte heeft doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht van de slachtoffers die tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren", zei de rechter in augustus. Römer kreeg toen een maand gevangenisstraf en maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. Volgens de rechter maakte hij zich schuldig aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag.

De acteur liet al snel weten dat hij in hoger beroep ging tegen zijn celstraf. Hij herkende zich namelijk niet in het vonnis. Daar ziet hij nu dus van af.

Slachtoffers opgelucht

De drie slachtoffers van Römer zijn opgelucht dat hij afziet van het hoger beroep. "We hadden het niet zien aankomen", laat hun advocaat Maartje Schaap weten.

"De meiden zijn alle drie opgelucht en blij dat het nu klaar is en dat er niet opnieuw een proces komt waarin dingen over ze worden gezegd", zegt Schaap. "Voor hen is nu eindelijk de tijd aangebroken om dingen te gaan verwerken."

