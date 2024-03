Lilian Marijnissen krijgt Gouden Tomaat bij afscheid: ‘We verloren samen'

Lilian Marijnissen heeft zaterdag tijdens haar afscheid op het partijcongres van de SP een Gouden Tomaat ontvangen. Dat is de hoogste onderscheiding die de partij aan leden geeft. De oud SP-fractievoorzitter uit Oss kreeg die als dank voor haar werk en inzet uit handen van partijgenoot en voormalig SP-leider Agnes Kant.

“Dat je gaat is niet je eigen keuze”, zei Agnes Kant zaterdag in haar toespraak. Na opnieuw verloren verkiezingen ontstond er bij de SP onrust. De vraag werd gesteld of het niet tijd was voor een nieuw gezicht. "Als er een zaadje van twijfel wordt gezaaid, is het onhoudbaar. Je moet onvoorwaardelijke steun hebben als partijleider”, zei Kant.

In 2017 volgde Lilian Marijnissen Emile Roemer op als politiek leider van de SP. Onder haar leiding verloor de partij alle verkiezingen. Zowel bij die voor Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook daarvoor ging het al slecht met de partij. Agnes Kant benadrukte daarom: “Wé hebben meerdere verkiezingen verloren. Wij met zijn allen, ondanks dat jij het fantastisch deed.”

De dag na de verkiezingen zei Marijnissen tegen het ANP "goed ziek" te zijn van het verlies. Maar ze voelde zich ook "strijdbaar", zei ze en wilde verder gaan als partijleider. Op een daarop volgende vergadering van het partijbestuur proefde Marijnissen te weinig draagvlak om door te gaan. Een dag later maakte ze op X bekend te stoppen als partijleider en als Kamerlid.

Een paar dagen later werd Groninger Jimmy Dijk als nieuwe fractievoorzitter en leider aangewezen. Zo is er voor het eerst in lange tijd niet meer een Brabander de leider van de socialisten.

Lilian Marijnissen kreeg bij haar afscheid zaterdag een staande ovatie van de zeshonderd SP’ers in de zaal.

