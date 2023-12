Lilian Marijnissen weg bij SP: 'Heb het nog niet met mijn vader besproken'

Lilian Marijnissen is niet langer de partijleider van de SP. Dinsdag nam ze onder luid applaus van collega’s en oud-kamerleden afscheid van de Tweede Kamer. Opvallend genoeg heeft ze nog niet met haar vader, voormalig partijleider Jan Marijnissen, over haar vertrek gesproken. “Nee, nog niet, want het is een druk bestaan en hij woont in Oss en ik ben vaak in Den Haag. We hebben er ook niet over gebeld, maar nu ik weer tijd heb, gaat dat gesprek er ongetwijfeld komen.”

Het vertrek als partijleider ging ineens snel. Pas afgelopen weekend werd duidelijk dat de 38-jarige Marijnissen haar taak als gezicht van de partij neer zou leggen. “Aanvankelijk hadden we binnen de partij afgesproken dat er een onderzoek zou komen. Een breed onderzoek, om te kijken waarom we de verkiezingen verloren hebben en ook waarom we onvoldoende nieuwe stemmers aan ons weten te binden. Er is een aantal mensen dat de uitkomst van dat onderzoek liever niet wilde afwachten en vond dat er nu een wisseling nodig was. Daar heb ik gehoor aan gegeven”, legt ze uit.

Zeven verkiezingen op rij verloren

Onverwacht komt het vertrek niet, zegt ze. “Als je verkiezingen verliest als partijleider, dan is dat nooit een echte verrassing. Dus nee, het is geen echte verrassing.” De SP heeft nu zeven verkiezingen op rij verloren. Juist haar vader, Jan Marijnissen, was de laatste die een verkiezingsoverwinning voor de socialisten boekte: in 2006 toen de partij met 25 zetels in de Tweede Kamer kwam.

Onder opvolger Emile Roemer zakte de partij richting de 15 zetels. Bij de vorige verkiezingen kwam de SP nog negen op zetels, na de laatste verkiezingen heeft de partij er nog maar vijf over.

Onderzoek is hard nodig

Marijnissen vindt het goed dat de partij gaat onderzoeken waarom zoveel verkiezingen op rij niet meer wordt gewonnen. “Ik denk dat dat nodig is, maar het is echt aan anderen om hier invulling aan te geven.” Ze zoekt de schuld ook bij zichzelf, want als lijsttrekker ‘ben je het gezicht naar buiten’.

Wie de nieuwe fractieleider is, weet ze niet. Ze vindt dat ondanks alles ze ‘een fantastische partij achter laat’. “Maar ook een partij die op zoek is naar hoe mensen die zich niet gehoord voelen bij ons een plek hebben.”

Stem in Den Haag

Ze verlaat de Kamer met een dubbel gevoel, zegt ze, want ‘het werk is nooit af’. “Het is eigenlijk geen werk, maar een bestaan. Ik vind het de grootste eer dat ik volksvertegenwoordiger ben geweest, wat een veel mooier woord is, en het voor mij meer betekenis heeft dan politicus. Dat mensen tegen me hebben gezegd: jij bent mijn stem in Den Haag. Ik vind niets mooier dan dat.”

Voorlopig komt die stem niet meer vanuit Den Haag. Wat ze nu gaat doen, weet ze nog niet. “Het is de afgelopen dagen nogal snel gegaan. Ik denk eerst even een paar dagen bijkomen.”

