De weg naar de Tweede Kamer: die verliep zo voor Lilian Marijnissen

Na ruim zes jaar landelijke politiek is het doek gevallen voor Lilian Marijnissen. Zaterdag maakte ze bekend te stoppen als fractievoorzitter en Tweede Kamerlid van de SP. Marijnissen uit Oss werd in december 2017 de nieuwe leider van de SP.

Ze volgde in december 2017 Emile Roemer op. Marijnissen kwam pas in maart van dat jaar in de Tweede Kamer. Daarvoor zat ze dertien jaar in de gemeenteraad in Oss. "Ik ben vereerd om de nieuwe partijleider te worden", zei ze toen trots.

Marijnissen is de dochter van oud-partijleider en boegbeeld Jan Marijnissen en Mari-Anne Marijnissen, die ook voor de SP in de gemeenteraad van Oss zat. "Ik heb de volledige steun van mijn vader en moeder. Mijn vader gaf me als tip: blijf jezelf, weet waar je vandaan komt."

Marijnissen sprak in 2017 de veelbelovende woorden: "Ik moet meteen vol aan de bak." Het nieuwe kabinet is volgens haar voor de mensen die het toch al goed hebben. "We weten wat ons te doen staat, we knokken voor een socialer Nederland."