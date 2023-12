Politiek betreurt vertrek Lilian Marijnissen: 'Ook einde dynastie'

Ontzettend jammer, zo omschrijft SP-nestor Nico Heijmans uit Den Bosch het vertrek van Lilian Marijnissen uit de Tweede Kamer. Marijnissen maakte zaterdag haar vertrek bekend. Tot verdriet van Heijmans: "Ik denk dat dit een persoonlijk besluit was, niet de partij die zei 'ga eens lekker iets anders doen'."

In de ogen van Nico Heijmans is het opstappen van Marijnissen onnodig. "Ze ging zich in de loop der jaren steeds beter presenteren. De afgelopen debatten deed ze uitstekend."

Lilian Marijnissen won voor de SP geen enkele verkiezing. Bij de laatste verkiezingen verloor de SP fors en ging van 9 naar 5 zetels.

Heijmans (69) die al meer dan 25 jaar lid is van provinciale staten vindt desondanks dat ze het goed deed.in de campagne. "Ze had een consequent verhaal. Van mij had ze gerust een termijn door mogen gaan. Al heb ik ook begrip en respect voor dat ze zegt 'ik heb m'n best gedaan en het is goed zo'."

Met het vertrek van Lilian komt er een einde aan de dynastie van de familie Marijnissen bij de SP. Haar vader Jan was van 1994 tot 2010 kamerlid. Lilian zat ruim zes jaar in de kamer.

"Je kunt wel stellen dat er een tijdperk voorbij is", zegt Heijmans. "Ik weet niet of ze nog kinderen krijgt maar voorlopig zit er geen Marijnissen meer in de Tweede Kamer."

Ook landelijke politiek betreurt vertrek

De partijleiders van PVV, GroenLinks-PvdA, VVD en D66 betreuren het vertrek van SP-leider Lilian Marijnissen.

Met haar vertrek "verliest de Tweede Kamer een ervaren politicus en een krachtige pleitbezorger van de linkse zaak", laat Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) op X weten.

PVV-leider Geert Wilders noemt het "jammer" dat ze vertrekt, maar spreekt zijn respect uit voor haar keuze. "Ik vind haar geweldig, los van alle politieke verschillen. Een goede debater en hele sympathieke collega."

VVD-partijleider Dilan Yesilgöz omschrijft Marijnissen als "bevlogen, ervaren, passievol."