Gaten en verzakkingen: begraafplaats in Heeze weer open na monsterklus

Op de begraafplaats in Heeze kunnen de doden weer worden bezocht. Door de extreme regen van de afgelopen tijd ontstonden er gaten en verzakkingen bij de graven. Daardoor konden nabestaanden hun overleden familieleden niet bezoeken. Met de hulp van vrijwilligers werden de openingen opgevuld met zand. De begraafplaats is twee maanden dicht geweest. Sinds zaterdagmiddag staat de poort van de begraafplaats weer open voor iedereen.

Zaterdagmiddag zat de klus voor de vrijwilligers erop. En het was een monsterklus. Dat schrijven de vrijwilligers van de begraafplaats Sint Martinus in Heeze op een pamflet dat aan de poort van de begraafplaats hangt. Heeze-Leende 24 bericht daarover.

Een groep vrijwilligers heeft de afgelopen weken de gaten en verzakkingen op de begraafplaats één voor één gevuld. Daarvoor was bijna honderd kuub zand aangevoerd. Het zand is met kruiwagens naar de graven gebracht. Per graf waren er zo'n vier kruiwagens nodig. De vrijwilligers waarschuwen wel dat er door de modder mogelijk nieuwe gaten kunnen ontstaan.

Extreme regen

De afgelopen periode heeft de extreme regen op verschillende begraafplaatsen voor problemen gezorgd, onder meer in Heeze. Het zand rond de graven werd weggespoeld en daardoor ontstonden er kieren, gaten en zelfs verzakkingen. Een akelig gezicht en gevaarlijk voor bezoekers.

Hans Teeven, de beheerder van de begraafplaats, liet eerder bij Omroep Brabant zien het vele regenwater had huisgehouden op het kerkhof. Door de verzadigde grond was er bij de graven veel zand weggespoeld. Hij beschreef het als een soort van drijfzand dat onder de deksteen van het graf verdween en gaten heeft achtergelaten.

