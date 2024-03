Buurt hangt kerstlampjes weer op: 'Bizar dat het moet'

Een bijzonder plaatje, zo begin maart. Op het Stuivesantplein in Tilburg hangen buurtbewoners de kerstverlichting weer buiten. Dit doen zij om de buurt veilig te houden. Sinds begin januari vallen één voor één de straatlantaarns uit en wordt het plein steeds wat donkerder. "Ik vond dat toch wel een beetje onveilig worden", zegt een verontruste buurtbewoner.

Het probleem begon volgens Gijs bij de straatverlichting bij het veldje waar honden kunnen worden uitgelaten. “Daar ging de eerste lamp uit. Daarna werd het steeds donkerder. We hebben het meerdere keren in een app gemeld aan de gemeente. Enexis zou het volgens hen moeten oplossen, maar dat is nog niet gelukt.”

Uit het raam hangt Gijs van Abeelen. Gewapend met met een bol van kerstlampjes aan een vlaggenstok hoopt hij het plein weer wat te verlichten. “Het is heel bijzonder dat het moet, maar het was te donker met maar één werkende lantaarnpaal.”

“Het is niet dat ik me onveilig voel, maar op de lange duur kan dat gevoel wel komen”, legt de Tilburger uit. De maat is voor hem vol, zeker toen er werd ingebroken in zijn auto. “Ik heb wel camera’s, maar omdat het zo donker is, zie je niets.”

Het probleem zou volgens Gijs kunnen komen door kortsluiting als gevolg van het hoge water de afgelopen tijd. Een buurman verderop heeft een ander idee. “Ze hebben laatst het park hier fantastisch opgeknapt. Misschien hebben ze toen per ongeluk een kabeltje geraakt.”