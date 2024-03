Ze doet het weer; gouden plak voor Cathelijn Peeters op WK Indoor

Cathelijn Peeters uit Dongen heeft een gouden plak gehaald op het WK Indoor in Glasgow. Samen met haar teamgenoten Femke Bol, Lieke Klaver en Lisanne de Witte zette ze de beste tijd neer bij de 4x400 meter estafette. Het is de eerste keer in de historie van de Nederlandse atletiek dat een estafetteteam goud wint op een WK Indoor.

De vier deden dat in een tijd van 3.25,07, waarmee ze onder het Nederlands record doken. Het team van de Verenigde Staten behaalde het zilver in 3.25,34 en de bronzen medaille was voor Groot-Brittannië in 3.26,36.

In de finale was er sprake van alleenheerserij. Klaver nam als startloper al de leiding, Peeters en De Witte hielden de eerste positie vast, zodat Bol het kon afmaken. De Amerikaanse Alexis Holmes drong wel aan op de laatste meters, maar Bol wist er naar de finishlijn nog een extra versnelling uit te persen.

Hetzelfde Nederlandse team deed in augustus vorig jaar ook al mee aan het WK Atletiek in Boedapest in de buitenlucht. Ook daar wonnen ze goud met de estafette.

Cathelijn Peeters wordt steeds vaker herkend op straat, vertelde ze vorig jaar