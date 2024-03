112-nieuws: scooter geschept • bezorgbusje van dijk geraakt

18.54

Een fietser is vanmiddag net voorbij de kruising met de Meemortel/Burgemeester van Houtstraat in Budel ten val gekomen, mogelijk toen een personenauto passeerde. Het is nog onduidelijk of de auto de fietsster heeft geraakt of dat de vrouw door een schrikreactie ten val is gekomen. De bestuurder van de auto stopte om hulp te verlenen. De vrouw is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.