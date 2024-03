Bij een brand in een schuur van een boerderij aan de Schuivenoordseweg in Terheijden zijn maandagochtend volgens de Veiligheidsregio ongeveer twintig koeien omgekomen. De brandweer was druk bezig om de brand te blussen. Op dronebeelden is de schade aan het einde van de ochtend goed te zien.

