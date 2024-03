Mysterieus geluid houdt niet alleen buurt in Eindhoven wakker

Bewoners van de Achtse Barrier in Eindhoven zijn lang niet de enigen in Brabant die last hebben van een mysterieus, onverklaarbaar geluid dat hen wakker houdt. Louise vertelde vrijdag over een geluid waar zij en meerdere buurtbewoners last van hebben. Vervolgens ontving Omroep Brabant tientallen reacties. “Ik vond het een geruststelling dat andere mensen het ook hebben", reageerde Barbara van der Meer. "Ik dacht al dat ik gek aan het worden was."

Louise (55) uit Eindhoven schreef in het wijkkrantje over een onverklaarbaar geluid en kreeg meteen bijval van twaalf buurtbewoners. “Het lijkt als of er in de verte een lage, dreunende toon is. Het ebt wat weg en dan komt het weer terug." En nu blijkt dat zij niet de enigen zijn die last hebben van zo'n onverklaarbaar geluid.

Vergelijkbare meldingen komen uit verschillende plaatsen in de provincie, zoals Nieuw-Vossemeer: “Het is er 24 uur en gaat inderdaad door alles heen.” Uit Oosterhout: “Als je erop blijft letten, is het zeer irritant en kun je er gek van worden.”

Uit Waspik: “Dit geluid met die diepe brom hebben wij ook regelmatig. Ik ben ook naarstig op zoek naar een oplossing, want wij worden er hartstikke gek van!" En uit Erp: “Dat geluid is ook hier te horen. Het is niet te plaatsen. Wellicht is dit dus een veel groter probleem dan nu gedacht.”