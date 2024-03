Steeds meer donkere straten door kapotte straatverlichting en dit is waarom

Bewoners aan het Stuivesantplein in Tilburg maken zich zorgen omdat de straatlantaarns het sinds januari niet meer doen. Daardoor blijft het 's nachts donker op straat. Een herkenbaar beeld voor veel Brabanders. Inwoners uit onder meer Deurne, Odiliapeel en Oosterhout laten weten meerdere weken zonder straatverlichting te zitten. Volgens netbeheerder Enexis heeft dit te maken met het extreem natte weer van de afgelopen tijd.

Als er een storing is, moeten inwoners dit bij de gemeente melden. Is het probleem boven de grond op te lossen, zoals een kapotte lamp die moet worden verwisseld, dan doet de gemeente dit zelf. Maar ligt het probleem onder de grond dan lost Enexis dit op.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de straatverlichting. Zo bepaalt een gemeente hoe laat de verlichting aan- en uitgaat en ook zorgt ze ervoor dat op de juiste plekken lantaarnpalen staan: daar waar licht nodig is. Er zijn geen regels die bepalen waar verlichting moet branden, wel richtlijnen die gemeenten kunnen overnemen.

En die laatste categorie storingen zijn er de laatste maanden uitzonderlijk vaak. "We draaien overuren om alle storingen op te lossen", vertelt woordvoerder Annemieke van Put. "Er valt niet tegenop te werken."

Het is niet alleen straatverlichting die vaker problemen geeft. We hebben ook vaker last van stroomstoringen. De reden? "Voor een groot deel komt dat door het extreem natte weer en de hoge grondwaterstanden." Niet alle storingen zijn daar volgens Van Put aan te wijten. "Maar dat er een verband is tussen de vele storingen en het natte weer, is duidelijk", vertelt ze.

Onder de grond in onze provincie liggen duizenden kilometers elektriciteitskabels. Die kunnen dankzij een beschermlaag wel tegen wat vocht. "Maar 'heel' is nooit goed", legt de woordvoerder uit. Waarmee ze bedoelt heel warm, heel koud of in dit geval: extreem nat.

De kortsluiting ontstaat bij kabels die licht beschadigd zijn, door bijvoorbeeld graafschade of een steen in de grond. Beschadigingen waar je altijd mee te maken hebt. "Als daar veel vocht bijkomt, kan dat tot kortsluiting leiden."

Zolang er veel vocht in de grond blijft zitten, blijft er dan ook een grotere kans op kortsluiting. "We doen er alles aan om dit te voorkomen en op te lossen, maar we kunnen het niet allemaal voorkomen", geeft Enexis aan.