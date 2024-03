Handgranaat tussen tweedehandse spullen in kringloopwinkel

Bij kringloopwinkel La Poubelle aan de Havendijk in Tilburg is maandagmiddag een handgraat gevonden. Het gaat om een lege oefengranaat. Dat bleek na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Het projectiel dat werd aangetroffen tussen tweedehandse spullen die iemand had ingeleverd, is meegenomen door de EOD.

De winkel was enige tijd ontruimd, maar werd rond vier uur weer vrijgegeven. De directe omgeving van de kringloopwinkel was na de vondst afgezet met een lint. Het voorval trok veel bekijks van omstanders. Er waren veel hulpdiensten aanwezig.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.